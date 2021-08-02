新华社北京8月2日电 外交部发言人2日就国务委员兼外长王毅出席东亚合作系列外长会回答记者提问。

有记者问：中方发布了国务委员兼外长王毅出席东亚合作系列外长会的消息。中方如何评价当前东亚合作？对此次系列外长会有何期待？

发言人说，当前东亚区域合作总体势头良好，为地区国家抗击疫情和经济复苏提供了积极助力。同时，全球疫情反弹波动，地区热点问题此起彼伏，东亚合作面临更多复杂因素。

发言人指出，中方始终视东盟为维护地区和平稳定、促进区域一体化的重要力量，支持东盟共同体建设，支持东盟在东亚合作中的中心地位，支持东盟在国际地区事务中发挥更大作用。中方愿以中国-东盟建立对话关系30周年为契机，推动地区国家继续聚焦合作、共谋发展、共迎挑战，共同维护地区和平稳定与发展繁荣。

一是深化抗疫合作。中方将继续发挥负责任大国作用，尽己所能满足地区国家疫苗需求。支持各方携手共同打造区域疫苗生产和分配中心，促进本地区疫苗可及性和可负担性。各方应坚持科学抗疫，反对政治化、污名化。

二是推动经济复苏。积极对接各自国家疫后发展战略，培育复苏合作新动能和新亮点。推动区域全面经济伙伴关系协定尽早生效实施，维护地区产业链供应链稳定畅通，助力各国经济早日复苏。

三是拓展可持续发展合作。利用新一轮科技和产业革命契机，加快推进区域数字和能源结构转型，积极开展应对气候变化、环境保护、防灾减灾、新型能源资源等方面合作，推动地区实现绿色复苏，更好应对未来地区和全球性挑战。

四是践行真正的多边主义。坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，抵制搞“小圈子”和零和博弈，将支持本地区经济发展的各项承诺落到实处。

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