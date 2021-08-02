人民网伦敦8月2日电 （武一丹）在庆祝中国人民解放军建军94周年之际，中国驻英国大使郑泽光7月31日发表视频讲话《人民之师，英雄之师，和平之师》。他强调，中国军队有决心有信心有能力战胜一切威胁挑战，中国驻英国使馆愿同英方一道，为推动中英两国、两军关系健康稳定发展不懈努力。

郑泽光大使表示，中国人民解放军是人民之师，英雄之师，和平之师。在中国共产党缔造和领导下，94年来这支军队为了人民的事业英勇奋斗，铸造了一个又一个辉煌。在革命和战争年代，人民军队为实现民族独立和人民解放、为反抗侵略和保家卫国，前赴后继、浴血奋战，建立了不朽功勋。在和平年代，哪里有困难，哪里就有人民军队的身影。无论是戍边卫疆、反恐维稳，还是抢险救灾、防疫抗疫，人民军队都是坚强柱石和中坚力量。中国人民解放军还积极参与国际维和和护航行动，积极开展人道救援和国际合作，为维护地区稳定、促进世界和平发挥了重要作用。

郑泽光大使指出，进入新时代，在习近平强军思想指引下，中国人民解放军忠实履行新时代军队使命任务，奋力推进国防和军队现代化建设，打造世界一流军队，坚定捍卫国家主权、安全、发展利益。中国军队完全有决心有信心有能力战胜一切威胁挑战，为实现中华民族伟大复兴提供坚强战略支撑。中国坚定不移走和平发展道路，始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国军队始终致力于维护地区稳定、促进世界和平，为推动构建人类命运共同体不断作出新的更大贡献。

郑泽光大使强调，当前中英关系正处于一个重要历史关口。双方应认真落实两国领导人重要共识，秉持相互尊重、合作共赢精神，聚焦合作，妥处分歧，推动中英关系不断改善和发展。两军关系历来是中英关系的重要组成部分。我们希望两军加强对话和沟通，增进交流和互信，为中英关系发展增添“正能量”，为维护世界和平、稳定、发展作出积极贡献。

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