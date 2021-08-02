人民网布鲁塞尔8月2日电 （记者郑彬）日前，2021年中国（武汉）海外人才创新创业项目大赛欧洲赛区在线决赛在比利时成功举办。本次大赛由中国科协、湖北省人民政府共同主办，围绕“大健康、电子信息、高端装备制造、新材料”等领域进行项目申报和推荐。29个参赛项目经过激烈角逐，来自英国的“智能穿戴和数字健康先进技术及产业化”、来自丹麦的“基于边缘计算的能源应用管理平台”等6个项目最终在评比中脱颖而出，获得进军今年9月在中国武汉举行的总决赛的资格。

中国驻比利时大使曹忠明在致辞中表示，中国将大力推进开放创新，加强与世界各国的科技交流与合作，实施开放包容、互惠共赢的国际科技合作战略。本次大赛所关注的领域既是武汉创新发展聚焦的关键领域，也是中国科技和经济发展的重点方向。希望此次大赛能够成为汇聚天下英才到武汉创新创业、大展宏图的重要平台。

欧洲赛区总召集人、欧洲海智创新创业基地主任宋志伟则表示，在新冠肺炎疫情持续蔓延的背景下，我们比以往任何时候都更需要一个团结的世界来克服所共同面临的挑战。中欧间科技合作的进一步加强不仅将造福双方人民，也将为世界的稳定和发展做出贡献。今年各方克服疫情等不利因素的影响，借助多年来积累的项目渠道合伙人的优势，共收集到来自世界13个国家的88个项目，其中39个拥有一个或多个专利。

参赛方和与会嘉宾对此次大赛的成功举办表示了热烈祝贺，并畅谈了中欧间科技交流与合作的美好前景。

(责编：燕勐、常红)