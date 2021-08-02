今年3月底，在结束全球病毒溯源的中国部分后，世卫组织与中方联合调查组正式发布报告，指出新冠病毒“极不可能”从中国实验室泄漏，并提出全球更广范围内继续寻找可能的早期病例等建议。然而，美国等少数国家无视这份报告的科学性，不顾科学真相强行将病毒溯源政治化。

在新冠肺炎疫情肆虐全球、国际社会合力抗疫的关键时期，美方却开始炒作所谓的“实验室泄漏论”，从打压多位秉持科学精神的科学家，到下令情报机构在90天内拿出所谓溯源结论，再到施压世卫组织发布违背科学精神与合作原则的下阶段溯源计划，这种散播政治病毒的行为，严重危害全球抗疫大局。

对此，7月以来，全球多国科学家、政客、专业人士已纷纷发声谴责。

70个国家致函世卫组织反对溯源政治化

世界卫生组织日前发布关于第二阶段病毒溯源计划，其中将“中国违反实验室规程造成病毒泄漏”的假设作为研究重点之一。这与3月底该组织发布的全球病毒溯源中国部分联合研究报告的结论严重不符。当时，该报告指出，“病毒极不可能由实验室引入”。

目前，“新冠病毒与武汉实验室无关”的看法已经成为国际学术界共识。7月5日，24名国际知名专家在《柳叶刀》上发表论文指出，目前没有任何科学证据支持新冠病毒从中国实验室泄漏的理论。7月7日，来自美国、英国、澳大利亚的科学家，在欧洲科学数据共享平台Zenodo上发表预印本文章，指出“没有任何证据表明新冠病毒来自于武汉实验室”“没有证据表明任何早期的病例与武汉病毒研究所存在联系”“没有证据表明在大流行之前，武汉病毒研究所拥有或研究过新冠病毒的祖先”。

迄今已经有近70个国家致函世卫组织，认同第一阶段溯源研究成果，反对溯源政治化图谋。芬兰外长哈维斯托认为，溯源应当以科学的态度进行。葡萄牙外长席尔瓦表示，溯源是为了更好应对未来，而不是针对或指责特定国家，葡方不支持任何将溯源和世卫组织政治化的行为。

俄罗斯：美将新冠溯源变成国际勒索工具

俄罗斯“皇城”电视台网站7月21日发表题为《神秘的美国堡垒：病毒到底泄漏自哪里？》作者谢尔盖·拉特舍夫称，现在，美国已经把危险的病毒变成了一种国际勒索手段。“这是特朗普总统的创举，现任白宫主人拜登继续效仿。”

他还指出，美国正在“推动”世卫组织，企图让世卫组织指责中国制造了新冠病毒，并将世界的怒火引向中国。或者他们指望用这种前景吓倒北京，除非中国人向华盛顿低头，并在其他问题上做出极重大让步。

多国专家：“政治化的做法实在太疯狂！”

柬埔寨柬中关系发展学会会长谢莫尼勒日前在接受新华社记者采访时表示，病毒溯源是非常严肃的科学问题，应始终秉持科学、专业、客观精神，坚定拒绝将新冠病毒溯源问题政治化，支持和引导全球抗疫和溯源工作朝着正确方向前进。

谢莫尼勒还表示，世卫组织秘书处提出的第二阶段新冠病毒溯源工作计划设想，很明显受到了某种政治干扰，丧失了科学和合作的精神。谢莫尼勒认为，在抗疫方面，中国为其他国家树立了很好的榜样。而一些西方国家在本国抗疫受挫后，为掩饰不利影响、转移民众不满情绪，罔顾事实，向中国“甩锅”。

澳大利亚流行病学家吉迪恩·梅耶罗维茨-卡茨在澳《科学警报》杂志网站发文指出，大多数关于新冠病毒起源的讨论缺乏令人信服的证据和科学逻辑。对这个问题的政治化炒作已经让证据完全不再重要。

美国维拉诺瓦大学政治学助理教授德博拉·塞利格索恩在美《外交政策》杂志网站发表文章指出，“实验室泄漏指控”根本不存在任何实证，这使它成为一个不大可能成立的假设。要求进行实验室泄漏调查是对全球抗疫努力的“危险干扰”。

美国哥伦比亚大学微生物学与免疫学教授文森特·拉卡尼洛近日在接受央视记者采访时表示，所谓新冠病毒“实验室泄漏论”完全无视科学事实，继续这种讨论只不过是有些人想将这个科学问题加上政治色彩，“这种做法实在是太疯狂了”。

巴拿马《星报》发表传染病专家哈维尔·洛伦斯的专栏文章称，病毒溯源是一项科学工作，尊重科学对预防未来流行病至关重要。在公共卫生领域，用谎言、操纵或欺骗来获得人气和追随者，所产生的不良后果可能是巨大的。

南非约翰内斯堡大学非洲—中国研究中心高级研究员科菲·库阿库也认为，新冠病毒的源头至今没有明确定论，部分西方国家进行无端指责，只是为了找到一个可以推卸责任的对象。

南非前国会议员韦斯利·道格拉斯表示，新冠病毒起源于自然界，这一点已经得到了科学界广泛认同。“实验室泄漏论”这样毫无根据的猜测已经威胁到地缘政治稳定，国际社会应坚决反对。

中方：积极参与科学溯源但拒绝“政治溯源”

7月22日，外交部发言人赵立坚主持例行记者会时表示，在溯源问题上，美国一些人或许心里真的有鬼。今年6月，《名利场》披露美国政府内部警告，不要对新冠病毒的溯源进行调查，否则可能打开装满蛆虫的罐子。事实上，对于国际社会针对美国德特里克堡生物实验室以及美国海外200多个生物实验室的严重关切，美方始终三缄其口。

7月29日，赵立坚在回答记者问时再次强调，溯源是严肃的科学问题，应当让科学家们把新冠病毒来源研究清楚，从而更好防范未来风险。我们坚决拒绝政治溯源，对于真正的科学溯源已经并将继续积极参与。

(本文来自澎湃新闻，更多原创资讯请下载“澎湃新闻”APP)

(责编：白宇、岳弘彬)