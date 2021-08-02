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中国旅法大熊猫“欢欢”产下双胞胎

2021年08月02日13:29 | 来源：新华社
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　　新华社巴黎8月2日电（记者唐霁 刘芳）法国中部圣艾尼昂市博瓦勒野生动物园2日宣布，生活在该园的中国雌性大熊猫“欢欢”2日凌晨顺利产下双胞胎，目前两只幼崽状态良好。

　　博瓦勒野生动物园发言人拉科斯特当天接受新华社记者电话采访时说，2日1时05分，“欢欢”顺利产下第一只幼崽，几分钟后再产一崽。

　　“两只熊猫宝宝目前健康状况良好。它们的性别尚未确定，第一只重149克，第二只重128.8克。‘欢欢’目前状况也很好。”拉科斯特介绍说。

　　今年3月底，在动物园兽医和看护人员安排下，“欢欢”和雄性大熊猫“圆仔”尝试交配。作为补充措施，动物园还对“欢欢”进行了人工授精。7月23日，动物园宣布，继20日发现“欢欢”腹中首个胚胎后，23日为“欢欢”再次做超声波检查时，在其子宫另一侧发现第二个胚胎。

　　2012年，“欢欢”和“圆仔”从成都大熊猫繁育研究基地来到博瓦勒野生动物园，开启为期10年的中法大熊猫繁育合作计划。2017年8月4日，“欢欢”诞下雄性幼崽“圆梦”，“圆梦”是首只在法国出生的大熊猫。

(责编：张信凤、刘洁妍)

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