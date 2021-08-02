新华社北京8月2日电 题：警惕“美国第一”背后的“美式话术”

新华社记者韩冰

美国媒体彭博社前不久通过预设对美国有利的评价立场、制订对美国有利的评价标准等伎俩，将疫情应对漏洞百出的美国评为“全球抗疫表现最佳”的国家。如此“美国第一”因罔顾事实、违背科学、轻慢生命而受到网友群嘲，被斥为“厚脸皮第一”“恬不知耻第一”。

彭博社绞尽脑汁编织“美国神话”的案例暴露了一个深刻的问题：美国部分政客多年来不择手段操弄舆论，用“美式话术”蓄意妨害人们了解事实真相，从而实现其维持美式霸权、粉饰美国形象、维护美国战略利益的图谋。

在“美式话术”操弄下，没有什么荒唐的结论是不能被编造的。以抗疫为例，美国作为医疗资源最丰富的国家之一，至今已有60多万人在疫情中病亡；美方屡屡囤积疫苗、截留医疗物资、妨害国际抗疫合作，自私自利的嘴脸早就暴露无遗。美国这等表现，竟然被彭博社评为“全球抗疫第一”，实在荒唐透顶。再比如，香港实施国安法以来，当地社会秩序明显好转，国际投资者对香港营商环境满怀信心，美国政府却诬称香港的“法治和自治受到侵蚀”，一意孤行炮制所谓“商业警告”，对香港前景的唱衰完全荒腔走板。

在“美式话术”支配下，没有什么荒谬的剧本是不能被编写的。去年，抗疫不力、玩忽职守的美国共和党政客就被曝出精心炮制抹黑中国、攻讦政敌的剧本。根据这一剧本，他们妄称“中国掩盖真相导致病毒蔓延”，企图将一切过错推给中国。如今美国民主党执政，虽然白宫的主人变了，但动辄对中国“泼脏水”、把中国作为美国自身问题“替罪羊”的套路没有变，手段甚至更加阴险。

在“美式话术”构陷下，没有什么荒诞的叙事是不能被编织的。美国政府一度指责中国每年窃取价值数千亿美元的美国知识产权，对美国创新能力造成所谓“致命打击”。然而，美国经济学家斯蒂芬·罗奇公开刊文指出，这一说法根本“站不住脚”，因为这个荒诞故事的内在假设是——“精明老练的美国跨国企业蠢到会把核心技术转交给它们的中国伙伴”。美方长期鼓吹“中国威胁论”，一些美国政客叫嚣中国对美国的繁荣、安全和价值观都构成挑战。然而，新加坡学者马凯硕撰文指出，中国既没有挑战美国的繁荣，也没有威胁美国的安全，也没有对美输出意识形态，美国要解决自身问题，反而恰恰需要和中国合作。

人们该如何识破“美式话术”呢？一是要提高警惕，充分意识到“美式话术”背后的“美式心术”——寻求将美国的政治经济及意识形态目的潜移默化地内化为人们判断是非的标准，实现对人们的“精神统治”。二是要坚持实事求是，避免偏听偏信。德国作家吕德斯在其新著《伪圣美国》中揭露，美国政府及利益集团非常善于通过选择和歪曲事实、刻意窄化新闻来源、极化人们的判断，来混淆是非，左右公众的判断力。三是要放下歧视和偏见，客观公正地看待其他国家，理解世界的多样性和复杂性，不被“美式话术”常常预设的二元对立叙事框架禁锢思维。

令人欣慰的是，一段时间以来，国际社会的理性之声、正义之声越来越多，“美式话术”越来越难再像以前那样，颠倒黑白无往不利，信口雌黄所向披靡。看清“美式话术”的人，正在一天天多起来。

(责编：张信凤、刘洁妍)