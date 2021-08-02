人民网讯 7月30日，在中国与东盟建立对话关系30周年之际，中国人民对外友好协会、中国东盟协会在京以视频形式举办“2021年中国—东盟民间友好组织领导人特别会晤”。中国东盟协会会长顾秀莲、中国人民对外友好协会会长林松添与东盟十国民间友好组织领导人围绕“团结抗疫，推动经济复苏，维护地区与世界和平稳定发展”的主题进行了坦诚、深入的交流，达成广泛共识，并一致通过了《中国—东盟民间友好组织领导人关于加强团结合作、反对疫情政治化的共同宣言》。袁敏道秘书长主持会晤。

顾秀莲会长在主旨讲话中表示，中国与东盟建立对话关系30年来，在政治安全、经济贸易、社会人文三大领域合作硕果累累，战略伙伴关系内涵不断丰富，共同铸就了地区和平稳定的重要支柱，打造了发展繁荣的强大引擎，树立了亚太区域合作最为成功的典范，为11国20亿人民带来了巨大利益和福祉。这得益于双方始终把对方放在对外关系的首要位置；始终坚持以民为本，聚焦务实合作；始终秉持伙伴精神，携手应对重大挑战；始终坚持开放发展，实现互利共赢；始终以大局为重，把分歧放在适当位置。

顾秀莲说，中国共产党成立100年来，团结带领中国人民创造了经济快速发展和社会长期稳定等一系列人间奇迹，实现了国家独立、民族团结、社会稳定、人民幸福。当前，中国正立足新发展阶段，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，加快构建以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局，致力于更高水平对外开放和高质量发展。这将为东盟国家和世界各国提供更大市场、更多机遇、更强动能。

顾秀莲表示，民间友好是中国东盟关系的重要根基和不竭动力。面对新形势新要求，双方民间友好组织应抓住历史性机遇，相互支持、团结合作，携手早日战胜新冠肺炎疫情；保持民间友好的温度和热度，共同推动民相亲、心相通；坚守世界公平与正义，共同维护地区和平稳定与发展繁荣；弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，共同汇聚繁荣亚洲文化，共同助力打造更高水平的中国东盟战略伙伴关系和构建更为紧密的中国—东盟命运共同体。

东盟民间组织领导人热烈祝贺中国共产党成立100周年，高度评价中国取得的举世瞩目成就并开启全面建设社会主义现代化国家新征程。衷心感谢中国向东盟各国提供抗疫物资、疫苗等宝贵支持，赞赏东盟与中国团结合作、共同抗疫的传统友谊和现实行动，强调新冠病毒是全人类共同的敌人，反对疫情和病毒溯源政治化，重申国际社会唯有加强合作，才能最终战胜疫情。

东盟民间组织领导人高度评价东盟与中国建立对话关系30年来取得的丰硕成果，表示愿以此为契机与中方继续携手，深化传统友谊，创新交流合作，推动东盟与中国关系不断提升发展，更好地造福双方和双方人民。

林松添会长作总结发言，感谢东盟各友好组织在中国共产党成立100周年之际发来贺电贺信，感谢各友好组织领导人在本次会晤中再次祝贺中国共产党建党百年。他表示，中国共产党领导中国人民实现了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃，中华民族伟大复兴已进入不可逆转的历史进程，这关键在于坚持中国共产党的全面领导，坚持中国特色社会主义道路，坚持以人民为中心的发展思想，坚持改革开放，秉持合作共赢、共同发展的理念，与世界各国开展友好合作，致力于推动构建新型国际关系和人类命运共同体。

林松添表示，当今世界看似很乱，但大趋势很清晰。世界政治经济重心正加速从西向东转移，“东升西降”已不可阻挡。21世纪是亚洲的世纪。亚洲国家加强团结协作、携手抗疫、共谋发展是地区国家人民的共同期盼和福祉。令人遗憾的是，美国政府不把主要精力用于抗击疫情，而是忙于毫无道德底线地制造所谓的“武汉实验室泄露”等谎言，极力抹黑中国，以转移其国内矛盾和本国民众对其抗击疫情不力的问责。新冠病毒溯源是一个严肃的科学问题，理应也只能由世界病毒著名科学家通过公平透明、无例外地开展全球考察研究得出世界公认的科学结论，而非由美国情报部门搞所谓的病毒溯源推断，搞甩锅推责，将疫情和病毒溯源政治化不得人心、不会得逞。

林松添表示，国与国之间的关系必须符合各自国家根本利益，造福于双方人民。我们高兴地看到，面对美国的拉拢和挑拨，东盟许多国家都明确表示不会在中美间“选边站队”，体现了各国的战略定力和理性选择。中国和东盟国家不仅要继续共同维护好团结合作大局，且要高度警惕并坚决反对任何挑拨双方关系、蓄意破坏本地区和平稳定的图谋，共同珍惜并维护好“亚洲世纪”。

林松添表示，中国人民对外友好协会始终珍视与各友好组织的传统情谊和交流合作关系，愿与各组织继续携手，推动共建“一带一路”，增进彼此民相亲、心相通，为构建人类命运共同体共同书写中国东盟民间友好新篇章。

当天下午还举行了以“后疫情时期中国与东盟经贸合作与民间参与”、“传统医药在防疫抗疫中积极作用”为主题的两个分论坛。来自中国和东盟国家相关领域的专家学者、友好人士约60人在线交流，就中国东盟携手振兴经济实现发展共赢、加强传统医药合作共同抗击疫情、弘扬传统友谊推动新时代合作等内容进行了富有成果的研讨，为团结抗疫、经济复苏提供了新思路，提出了新举措。

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