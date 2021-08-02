人民网布宜诺斯艾利斯8月1日电 （记者姚明峰）当地时间8月1日，时值周末，许多布宜诺斯艾利斯市民前往阿根廷国立服饰历史博物馆，观看“民族同心、编织中华——中国少数民族服饰展”，亲自感受中国民族服装的魅力。

展览从中国历史及最广为人知的中国服饰旗袍讲起，随后深入介绍了将古代文明联系在一起古老商路——“丝绸之路”，之后探访了居住在草原上和西南地区的少数民族群落，最后以信奉佛教及伊斯兰教的少数民族作为案例，介绍了中国的宗教多样性。大量少数民族服饰、图片和影像资料，展现了中华民族历史变迁、经济发展和文化演进，让阿根廷民众有机会感知中国少数民族和少数民族地区真实面貌，领略中国56个民族的服饰风采。

一件件精美的服饰以其独特的原材料、制作技法和表现形式，令阿根廷民众赞叹不已。市民卡丽娜在观展后表示，每一个民族的传统服饰都独一无二，向我们讲述着它们的传统纺织技艺和历史文化。我了解到原来中国有这么多民族，可以说民族服饰文化是中国文化的一部分，展现了中国民族文化的包容性和多样性，令人难忘。

中国驻阿根廷大使邹肖力介绍说，此次中国少数民族服饰展体现了中华民族多元一体的格局，以及中国共产党维护民族平等、团结，加快少数民族和少数民族地区经济社会文化发展的政策和成就，为中阿在新形势下促进和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值提供了有益启迪。

阿根廷文化部长鲍威尔表示，中国始终坚持保护、传承和振兴少数民族独特文化，为文化多样性发展作出了重要贡献。此次“民族同心、编织中华”展览不仅呈现了绚烂多姿的中国少数民族文化，还从历史的维度、宏观的视角回溯了以古代丝绸之路为亮点的中西文化交流互鉴史。为满足阿根廷民众观展需求，文化部还推出了线上展厅，人们可以足不出户欣赏展品。他希望，借此展为契机，进一步推动阿中文化交流与合作，搭建两国人民相互了解、彼此亲近的心灵之桥。

据悉，本次展览由中华人民共和国驻阿根廷大使馆、阿根廷服饰历史博物馆合作、布宜诺斯艾利斯大学中阿研究中心联合举办，参展的服饰和影像资料由中国云南省人民政府、新疆维吾尔自治区人民政府（商务厅）、贵州省人民政府、湖北省人民政府、青海省人民政府、陕西省人民政府、宁夏回族自治区人民政府、中国文化网等提供。

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