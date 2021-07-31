新华社北京7月31日电 综合新华社驻外记者报道：“八一”建军节即将到来之际，我驻外使馆、使团举办活动庆祝中国人民解放军建军94周年。参加活动的外宾高度评价中国人民解放军取得的发展成就，对中国军队为维护世界和平与稳定所作贡献表示赞赏。

中国常驻联合国代表张军表示，中国奉行防御性国防政策，中国军队是国际和平的坚定维护者和积极贡献者，为人类和平发展的崇高事业作出巨大贡献。参与联合国维和行动31年来，中国蓝盔优秀的素质、顽强的作风、严明的纪律赢得国际社会广泛赞誉。

中国常驻联合国代表团军参团团长尹忠良表示，中国军队积极参与和支持联合国维和行动，至今已派出维和军人4万余人次，现有2500余名官兵在联合国主要任务区执行维和任务。中国军队将为促进联合国维和事业发展、维护世界和平与安全作出新的更大贡献。

中国驻欧盟使团撰文表示，站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上，中国人民解放军全军将士为实现党在新时代的强军目标，把人民军队全面建成世界一流军队，坚决捍卫国家主权、安全和发展利益不懈奋斗。中国军队愿同欧盟及成员国防务部门和军队一道，携手推动中欧关系沿着正确轨道健康稳定向前发展。

巴基斯坦陆军参谋长巴杰瓦在陆军总部举办庆祝中国人民解放军建军94周年招待会。巴杰瓦在致辞中说，中国人民解放军英勇捍卫国家主权和尊严，积极参加联合国维和行动，赢得了世界尊重。巴中两军将共同应对各种威胁挑战，维护共同利益。

中国驻巴基斯坦大使馆国防武官陈文荣说，无论国际和地区形势如何变化，中国军队都将坚决捍卫国家主权安全和发展利益，与巴军共同巩固发展好两国两军传统友谊，共同维护地区和平稳定。

南非国防军司令马夫瓦尼亚在“八一”建军节的贺信中说，南中两军友谊牢固、交往紧密，共同应对不断演变的全球安全威胁和挑战。中国和中国人民解放军在抗击新冠疫情中给予南非和南非国防军坚定支持，这充分体现了两国两军之间“同志加兄弟”的紧密团结和友好关系。希望两国两军保持当前携手合作势头，继续广泛开展各领域各层次的务实合作，将友好关系不断推向前进。

老挝人民革命党中央政治局委员、副总理兼国防部长占沙蒙说，在中国共产党正确、英明领导下，中国人民解放军在保卫国家安全稳定、保护国家公平权益、忠诚为民的伟大事业中筑起了一道坚固的城墙。

斯里兰卡国防部常秘古纳拉特纳代表总统向中国人民、中国共产党和中国军队致以节日祝贺，强调患难中的朋友才是真正的朋友，斯里兰卡与中国的关系建立在相互信任基础之上，希望两国关系在未来继续蓬勃发展并提升到新高度。

中国驻黎巴嫩大使钱敏坚表示，中国将继续高举和平、发展、合作、共赢旗帜，奉行独立自主的和平外交政策，坚持走和平发展道路，推动建立新型国际关系，推动构建人类命运共同体。

黎巴嫩武装部队副参谋长哈希姆代表黎武装部队司令奥恩充分肯定中方为维护世界和平发挥的积极作用，感谢中方向黎政府和军队提供支持和援助，高度评价中国维和军人的专业、高效。

中国驻科威特大使馆国防武官薛传来说，中国人民解放军将与科军携手努力，共同推动两军关系全面拓展深化，相信两军友好合作关系将迎来更为广阔的前景。

科威特军队总参谋部军事教育部部长法赫德说，科中两军在军事合作、特别是军事培训领域取得丰硕成果，表示愿同中方一道，落实好两国领导人达成的战略共识，继续加强沟通，深化战略互信。

中国驻卡塔尔使馆国防武官何波涛说，愿与卡塔尔朋友一起全面推动中卡两军加强互访交流，深化两军在各领域的务实合作，促进两国两军关系发展。

中国驻马来西亚大使馆国防武官张戈说，中国人民解放军在联合国维和、反恐反海盗行动、抗击新冠疫情、人道主义救援等方面积极履行国际义务，始终是维护世界和平稳定与正义的坚定力量。

中国驻文莱大使馆国防武官李建中说，中文两军之间始终保持着友好合作关系，双方就保持战略沟通、深化两军交流合作达成重要共识。

中国驻新西兰大使馆国防武官可辉说，中国人民解放军将与新西兰国防军进一步加强交流合作，共同应对全球性的安全威胁和挑战，向国际社会提供更多公共安全产品，以实际行动推动构建人类命运共同体。（参与记者：王建刚、刘宗亚、薛飞、杨元勇、姜俏梅、郭磊、王薇、聂云鹏、章建华、蒋超、朱炜、荆晶、唐璐、李骥志）

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