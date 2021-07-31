原标题：国际锐评丨美方政治操弄无异于充当病毒“帮凶”

500332——这是世界卫生组织近日公布的美国上周新增新冠确诊病例数，比此前一周暴增131.17%。由此，美国成为当周新增确诊病例最多的国家，其累计确诊病例与死亡病例均为全球最高。如今再看美国被自家媒体评为“全球第一抗疫国家”，更显讽刺。

当前，德尔塔变异毒株正在全球危险蔓延，人类与新冠病毒的战役仍在持续，尤其需要各方团结应对。但是声称要“领导”全球抗疫的美国所作所为，却无异于充当了病毒“帮凶”。

在美国国内，现任政府至今没有像其誓言的那样，为美国人建立坚固的防护网络。美国领导人曾声称要在7月4日前让70%的美国成年人至少接种一剂疫苗，结果这一目标并未实现。要知道，美国囤积了远超自身需要的疫苗，但近期疫苗的接种率却停滞不前。这除了一些美国民众对疫情认识不足、南部一些州医疗基础设施有限等原因外，两党之间的“政治暗流”也起了负面作用。目前，全美50个州的感染病例和住院病例增幅几乎都在上升，在佛罗里达、得克萨斯和密苏里等疫苗接种率低的地区情况更为严重。

更令人大跌眼镜的是，时至今日，美国人还在为戴不戴口罩吵翻天。随着病例激增，美国疾控中心近日再次修改佩戴口罩的规定，建议在疫情高发和潜在高发地区，已接种疫苗的人在室内也要佩戴口罩。然而，包括多位共和党州长在内的群体却对此表示反对，原因是担心此举会影响复工计划。

一如既往，无处不在的党争正将美国抗疫进程往错误的方向拖拽，这是美国政治制度无法治愈的顽疾。这就不难理解，美国现政府上台已过半年，政治凌驾于科学之上的情况何以没有得到根本性改变。这让不少美国医学专家着急上火。他们感叹说，美国正在进入“黑暗的新阶段”。

美国国内疫情控制不好，民怨何处纾解？本届美国政府选择继承上届政府的“衣钵”，继续甩锅推责，四处煽风点火。近期，美方持续将病毒溯源问题政治化，不断向世卫组织施压妄图操纵病毒溯源工作，并在联合国会议等场合小动作不停。美方这么做的目的很明显，就是要转嫁自身抗疫不力的责任，让中国当替罪羊。显然，美国当权者并没有从上届政府的失败中吸取教训，仍然在错误道路上狂奔。

政治操弄奈何不了病毒，反而会阻碍全球合作抗疫，将包括美国人民在内的全世界人民置于更加危险的境地。根据专家预测，德尔塔变异毒株引发的疫情反弹将会在未来几个月加速，到10月中旬美国单日死亡人数可能是现在的3倍。美国疫情的持续恶化，实质是对美国政客发出的警告：与其费尽心思地甩锅推责、撒谎造谣，不如把时间花在如何挽救民众生命上，这才是当务之急。

而对于全球来说，则面临着“两种病毒一起防”的艰巨任务。即：既要抗击新冠病毒，也要消杀“政治病毒”；既要对新冠病毒进行溯源，也要对政治病毒进行溯源。这是人类走出当前疫情危机、实现持续发展的根本之计。（国际锐评评论员）

(责编：袁勃、杨光宇)