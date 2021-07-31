人民网讯 7月27日至30日，由中国人民对外友好协会主办、北京市人民对外友好协会和河北省人民对外友好协会承办的欧洲国家在华青年冬奥行活动在北京和张家口成功举办。27日，活动启动仪式暨北京冬奥故事分享会在中国人民对外友好协会举行，林松添会长和北京冬奥组委徐志军副秘书长出席并致辞。随后，来自北京、河北、上海、浙江、福建、山东、湖北、广东、陕西、成都等10省市的17个欧洲国家各行各业在华青年和留学生代表共52人赴首钢园、延庆赛区和张家口赛区实地集体参访交流。

在首钢园，团员们走进北京冬奥组委总部和首钢工业遗址，远眺“高跟鞋”（滑雪大跳台），感受工业文明、现代科技与奥林匹克运动的交互交融。在延庆赛区，代表们置身“冰雪世界”（国家高山滑雪中心和国家雪车雪橇中心），走进冬奥村运动员公寓，亲眼目睹绿色环保、简约与可持续发展理念在场馆建设和赛事运营中的应用。在张家口赛区，代表们登顶“雪如意”（国家跳台滑雪中心），俯瞰“冰玉环”（古杨树场馆群C字型步道），徜徉在太舞冰雪小镇；回程搭乘京张高铁，切身感受冬奥会对地区互联互通与经济社会发展的带动作用。

30日，在冬奥行活动结束之前，团员们在中国人民对外友好协会分享了对此行的感想。来自芬兰、法国、德国、希腊、波兰、俄罗斯、斯洛文尼亚、英国等国的10位欧洲青年发言。大家纷纷表示此次参访内容丰富，感触良多：

冬奥筹办工作有序、扎实推进。通过此行，大家对北京冬奥会赛区规划、场馆建设和赛事运营等有了深入而直观的了解，更体会到了中国政府的长远眼光和科学规划。北京冬奥竞赛场馆及配套基础设施建设已经就绪，疫情条件下各种筹办方案正在加紧推演，各方面筹办工作正在有条不紊推进，北京冬奥会如期成功举办指日可待。

绿色环保理念无处不在、全新展现。从场馆绿色供电到收集雨水造雪，大家亲眼目睹了绿色新能源在各竞赛场馆中的运用，充分感受到中国提出绿色办奥理念的远见与实践成果。相信北京冬奥会将凭借其可持续发展和环境友好理念，为世人留下深刻印象。

奥林匹克精神赓续传承。奥林匹克运动会在世界范围内推广了体育运动，同时也让“更高、更快、更强、更团结”的体育精神深入人心。北京冬奥会将带动三亿中国人参与冰雪运动，必将有力推动奥林匹克事业的新发展。

姜江副会长在致辞中表示，现代奥林匹克之父顾拜旦曾热情讴歌体育是美丽、正义、勇敢、荣誉、乐趣、进步与和平的化身。而冰雪项目因其极高的竞技性和观赏性深受人们喜爱。通过此行，大家深入了解到北京冬奥会的办会理念和筹备进展情况。中国一定能为世界奉献一届精彩、非凡、卓越的奥运盛会，为来自世界各地的竞技选手打造一个增进了解、公平竞争、共同提高的竞技舞台，让更快、更高、更强、更团结的奥林匹克精神在北京冬奥会赛场赓续传承。希望大家把此行的所见所闻、所感所悟分享给更多热衷体育、热爱和平、喜爱中国的朋友，让我们共同期待北京冬奥会成功召开。

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