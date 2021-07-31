就在北京时间2021年7月31日凌晨1时25分左右，中国网民要求调查美国德特里克堡生物实验室的联署签名，突破了2000万。

同时，更多关于德特里克堡安全性的疑点，也被曝出。

这一由一批中国网民委托《环球时报》发起的网络联署活动，自7月17日晚间开始以来，得到了全国网民极为热烈的相应，以至于在短短一周时间里，联署签名活动就突破了1000万人。

如今，在活动临近第二个周末的时候，联署人数更是直接冲破了2000万！就连一些外国网民在得知了此事后，也通过我们新开通的英文页面，加入到了联署的人群之中。

而且，即便活动期间联署服务器多次遭到来自美国IP地址的攻击，都未能阻挡中国网民的热情。

与此同时，更多关于德特里克堡生物实验室安全性的问题，也在浮出水面。

比如，在这个美军病毒实验室所在的美国马里兰州德特里克县，一家名为《德特里克新闻邮报》的当地报纸在去年1月时曾经刊登了一篇报道，讲的是德特里克堡生物实验室正在考虑重新修建一个焚化炉，以处理实验室的医用废品。

而这篇报道中最引人关注的一个线索是，在德特里克堡实验室于2018年宣布关闭当时已经老化的一个焚化炉后，这个存有大量危险病菌的实验室，便把医用废品的处理工作外包给了马里兰州巴尔的摩市一家名叫“柯蒂斯港湾”（Curtis Bay）的医用废品处理公司。

然而，这家医用废品处理公司在美国弗吉尼亚州罗阿诺克市的分公司，曾因为处理废品时存在严重的违规问题，于2019年同意向当地政府缴纳了13.68万美元罚款。

根据当地媒体《罗阿诺克时报》的报道，这处分公司的违规问题是在2018年5时被查出的，包括三个处理废品区的排水管不工作，导致大量污水积存在地板上，而尚未被处理的医用废品则被随意仍在这些污水上，其员工也没有正确佩戴手套、鞋套等防护设备。

可即便如此，德特里克堡生物实验室这个如今存有埃博拉、炭疽、SARS以及新冠病毒等大量一旦泄露就会严重危害全人类的病菌的实验室，却并没有取消与该公司的合作，仍将医用废品运往该公司位于马里兰州巴尔的摩的分公司进行处理。

随后，据多家美国正规媒体披露，在2019年7月，这个危险的美军病毒实验室自己还出现了“严重的”、“系统性”的违规行为，而且这些问题都与其进行危险病毒实验及其实验室有关，包括实验室的污水处理问题及其所引发的泄露问题、用猴子等灵长类动物进行危险的病毒实验、以及不佩戴个人防护设备的问题等等。但美国政府却以“国家安全”和“公共卫生”等借口为由，拒绝进一步透露详情，将关键信息都打了码。

而结合如今这个新浮现的医用废品处理公司的新线索，德特里克堡在2019年秋季被发现的这一系列安全问题中所涉及的大量医用废品，恐怕也是被这家并不靠谱的企业负责处理的。

直到2020年1月21日左右，新冠疫情已经开始在中国武汉爆发之时，德特里克堡的相关负责人才在接受当地媒体采访时提出他们打算重新修建一个焚化炉，重新在德特里克堡处理医用废品，以便军方可以“控制”这一流程。

（截图来自美国《德特里克新闻邮报》的报道）

最后，根据美国CBS新闻网在马里兰州巴尔的摩市的地方台的报道，虽然美国马里兰州的首个新冠病例是在2020年3月才“被发现”的，但当地官员怀疑疫情可能在2020年伊始就已经出现了……

这些高度可疑的问题，也再次证明了彻查美国德特里克堡这个美军危险的病毒实验室的紧迫性、重要性和必要性。

因此，不要犹豫了，快来加入联署签名活动，和中国网民以及全球网民一道，要求认为不能排除“新冠病毒是实验室泄露”可能性的世界卫生组织，彻查美国德特里克堡生物实验室吧！

（来源：环球时报新媒体）

(责编：袁勃、刘军涛)