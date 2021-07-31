人民网北京7月30日电 （刘慧、实习生胡琪悦）由全球化智库（CCG）和当代中国与世界研究院共同发起的2021国际青年英才对话论坛于7月29日在北京举行，论坛以“百年变局下的青年责任与担当”为主题，来自近30个国家和地区的约140位在华国际青年、专家学者、企业家、媒体代表等参会，围绕可持续发展、公共卫生、合作抗疫、科技创新、开放型世界经济等全球性议题深入探讨，积极为推动构建人类命运共同体贡献年轻化、多元化的智慧与力量。

中国外文出版发行事业局局长杜占元，欧盟驻华大使郁白，埃及驻华大使穆罕默德·巴德里也参与论坛开幕式，强调开放包容，清洁美丽的未来世界必将属于青年。

大会旨在为不同文明、不同国家、不同领域的国际青年搭建交流思想、互学互鉴、增进友谊的对话平台，倡导各国青年发扬人类命运共同体理念，为完善全球治理汇聚更多国际化，年轻化、多元化力量。开幕式集中展示了国际青年中国行的精彩纪录和国际青年智汇行动征集的优秀提案。参会外国青年表示，在中国工作生活的经历让他们更加深入地了解真实的中国，深切感受到中国在脱贫攻坚、抗击新冠肺炎疫情、“一带一路”建设等方面为国际社会所贡献的巨大力量。他们希望继续用创新方式讲述中国故事，向世界进一步展示真实、立体、全面的中国。

参会青年认为，应对气候变化、生态环境保护、公共卫生危机、社会公平正义等全球性挑战，青年一代应承担自身责任，积极促进各领域交流合作，开展创新务实行动，跨越误解与偏见，汇聚团结互信，努力使世界朝着更加包容开放、和平和谐的方向发展。

论坛由全球化智库和当代中国与世界研究院共同主办，是“国际青年领袖对话”项目的重要活动之一。论坛期间，还举办了以“青年智慧：科技创新与卫生健康”“青年力量：气候变化与可持续发展”为主题的分论坛，“国际青年领袖对话”图片展、智汇行动工作坊等活动。

作为“国际青年领袖对话”项目的重要组成部分，国际青年智汇行动面向全球青年人才征集创新提案，评选出了有代表性、创新型的五个提案，提案内容围绕人类命运共同体、包容性发展、科技创新、生态文明和环保、教育资源分配等全球性议题，并在当日论坛国际青年智汇行动工作坊环节上集中发布展示。

今年4月至6月，“国际青年中国行”项目组织了6批次系列活动，来自40多个国家的近100位在华外国青年，分别赴贵州、广东、四川、江西、陕西、河北，进行主题访问、亲身体验、对话交流，感知可信、可爱、可敬的中国形象，探寻中国故事及其背后的思想力量和精神力量。

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