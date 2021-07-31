人民网罗马7月30日电 （记者孔歌）意大利国家统计局30日公布的经济和就业数据显示，意大利经济和就业正在复苏。2021年该国第二季度国内生产总值环比增长2.7%，较上年同期增长17.3%。数据显示，农林渔业延续了上一季度的稳定表现，工业和服务业的贡献额增加以及进出口需求扩大助推第二季度经济增长。

在就业方面，意大利2021年第二季度就业率环比增加1%，即22.3万人。2021年6月就业人口增加0.7%，同比增长1.2%。与此同时，该国失业率也有所降低。数据显示，意大利6月失业率下降0.5个百分点，降至9.7%，青年失业率降至29.4%。

分析人士指出，意大利经济、社会正在逐步走出疫情困境，得益于欧盟迄今规模最大的经济刺激方案，意大利经济有望持续好转，预计今年能够实现5%左右的增长。去年受新冠疫情影响，意大利国内生产总值下滑8.9%。今年6月，欧盟批准了意大利经济复苏计划，其中1915亿欧元来自欧盟恢复基金，该国也成为欧盟国家中获批资金最多的国家。

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