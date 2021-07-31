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中国驻西班牙大使馆开展海外远程视频公证试点工作

2021年07月31日10:22 | 来源：人民网-国际频道
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人民网马德里7月30日电 （记者姜波）中国驻西班牙大使馆近日联合马德里中国签证申请服务中心，与浙江省杭州市国立公证处视频连线，为旅西中国公民王女士夫妇办理了远程视频委托公证。这是中国驻西班牙大使馆首次与国内公证处合作，进行海外远程视频公证试点。

受新冠肺炎疫情影响，旅西中国公民办理涉及重大财产处置等事务存在困难。很多事项需要本人亲自办理，但回国往返路途遥远，加上隔离和防疫，耗时耗钱又耗力。为解决海外侨胞燃眉之急，中国驻西班牙大使馆在外交部领事司指导下，尝试与国内公证处合作，在疫情常态化的大背景下，试点开展海外远程视频公证。申请人通过国内公证处微信小程序，完成身份认证后，按约定时间到马德里中国签证申请服务中心，在工作人员见证下，与国内公证处视频连线，顺利完成身份核验、电子签署等办理委托公证的相关手续。远程视频公证通过云上服务满足个性化需求，以“零接触”形式解决了办理人无法回国亲自办证的难题，真正实现让海外侨胞少奔波，让数据多跑路，让群众少跑腿。

据介绍，今年以来，中国驻西班牙大使馆扎实推进“我为群众办实事”。在领事证件服务方面创新思路、多措并举。5月31日起，使馆正式上线中国领事APP，为海外侨胞提供更加便捷的领事服务，实现“掌上办”“零跑腿”。通过APP，大家可以在线认证领取养老金资格，进行领事认证查验，获取领事新闻资讯等。6月10日APP上的“护照旅行证”和“紧急旅行证”在线办理功能正式启用，旅西中国公民可以在线填表、在线上传申请材料、在线视频见面以及在线支付。6月初，启用“海外中国公民婚姻登记网上预约系统”。6月16日起，领事认证申请由马德里中国签证申请服务中心受理，办证时间进一步缩短。中国驻西班牙大使馆表示将始终坚持“外交为民”，不断改进工作方式方法，为海外侨胞办更多实事好事，给海外侨胞提供更高效、便捷服务。

(责编：高歌、常红)

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