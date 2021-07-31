新华社莫斯科7月30日电（记者苑欣芳 张继业）近日，俄罗斯政要与专家学者纷纷发声，反对将新冠病毒溯源政治化，认为此举可能对全球抗疫合作产生破坏性影响。

俄外长拉夫罗夫6月在金砖国家外长视频会晤后的新闻发布会上表示，西方国家正试图将新冠病毒溯源政治化，此举对全球共同抗击新冠疫情毫无帮助。

俄著名病毒学家、世界卫生组织专家德米特里·利沃夫说，他毫不怀疑新冠病毒系自然起源，在疫情暴发前，世界许多地方就出现了针对这一病毒的抗体。当前主导有关新冠病毒溯源讨论的并非专家，而是那些谋求个人利益的政客。世卫组织承受着包括来自美国的巨大压力。“但作为科学家，我不能基于谣言。”

俄罗斯《劳动报》评论员米哈伊尔·莫罗佐夫认为，少数西方国家一直试图利用这场全人类的灾难以达到自己的政治目的。

俄罗斯人民友谊大学战略研究和预测研究所副所长帕维尔·费尔德曼认为，美国企图借病毒溯源调查来妖魔化中国，以谋取政治利益。

今日俄罗斯通讯社专栏作家维多利亚·尼基福罗娃认为，美国德特里克堡生物实验室2019年7月突然关闭后，美国多个州就出现同新冠肺炎症状极其相似的电子烟肺炎。众所周知，德特里克堡生物实验室储存并研究世界上最危险的细菌和病毒。实验室因泄漏而关闭，却始终没有任何关于泄漏了什么以及泄漏了多少的信息。

对于美国遍布海外的生物实验室，俄国家杜马（议会下院）主席沃洛金说，美国在东欧地区的生物实验室甚至可能正在研究新型生物武器，这必须得到控制。

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