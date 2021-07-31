新华社日内瓦7月30日电（记者陈斌杰 陈俊侠）世界卫生组织总干事谭德塞30日表示，过去一周全球新增新冠确诊病例近400万例，按照目前趋势，预计未来两周全球累计确诊病例将超过两亿例。

谭德塞当天在日内瓦举行的例行新闻发布会上说，过去4周，在世卫组织划分的全球6个区域中，有5个区域新增确诊病例数增加了80%；同一时期，非洲地区的新增死亡病例数上升了80%。

谭德塞表示，确诊病例数和死亡病例数快速上升，在很大程度上是由高传染性的变异新冠病毒德尔塔毒株引起的。目前，全球132个国家和地区已报告德尔塔毒株感染病例。此外，人口流动增加、防疫措施前后不一，以及疫苗分配不平衡也是导致疫情加剧的原因。

谭德塞说，世卫组织的目标仍是在今年9月前为每个国家至少10%的人口接种新冠疫苗，在今年年底前该接种率至少达到40%，在明年年中前达到至少70%。但为了实现上述目标，“仍有很长的路要走”。

世卫组织数据显示，截至目前，只有略超过半数国家的新冠疫苗接种率达到10%，不到四分之一国家的接种率达到40%，仅有3个国家的接种率达到70%。与此同时，非洲大陆已接种的新冠疫苗量不到全球已接种总量的2%，非洲人口中仅有1.5%完成接种。

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