人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

督察官员批美国在阿富汗目标“狂妄”“谎报”战果

2021年07月31日09:33 | 来源：新华网
小字号

　　美国阿富汗重建行动特别督察长约翰·索普科29日用两个词描述美国历时近20年的阿富汗战争，一是目标“狂妄”，二是“谎报”战果。

　　五角大楼当天发布阿富汗重建行动督察报告。按照美国有线电视新闻网的说法，索普科强烈批评美国在阿战略和战事。

　　“花了860亿美元，用了20年，我们为什么会看到这么糟糕的结果？”索普科在发布会上说，这是一个“大疑问”。

　　索普科表示，之所以说“狂妄”，是因为美国以为能够占据阿富汗并把它重建为一个像挪威那样的发达国家。

　　之所以说“谎报”，是因为“我们夸张，太夸张了，我们的将军如此，大使也如此，所有官员都如此”。多年来，无数官员向美国国会和民众宣称美军打击塔利班的战事“出现拐点”、局势即将改观。“好吧，我们拐得有点大，我们拐了360度。”

　　他说，为了让战绩好看，美军经常修改短期战果，不断调整战场目标。

　　索普科还批评美国没能帮助阿富汗政府军建立基本工资、后勤、医疗等基础保障。他说，美国政府曾经以为能够创建一个强有力的阿富汗中央政府，“那是一个错误”。

　　这份报告说，阿富汗政府在塔利班强劲攻势下可能面临“生存危机”。对于美国撤军，阿富汗政府军“显得惊讶且没有准备”，在对抗塔利班时处于“劣势”。

　　五角大楼说，大约95%驻阿美军已撤离，剩余美军定于8月31日前撤离。（金益冰）【新华社微特稿】

(责编：高歌、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部