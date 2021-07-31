美国阿富汗重建行动特别督察长约翰·索普科29日用两个词描述美国历时近20年的阿富汗战争，一是目标“狂妄”，二是“谎报”战果。

五角大楼当天发布阿富汗重建行动督察报告。按照美国有线电视新闻网的说法，索普科强烈批评美国在阿战略和战事。

“花了860亿美元，用了20年，我们为什么会看到这么糟糕的结果？”索普科在发布会上说，这是一个“大疑问”。

索普科表示，之所以说“狂妄”，是因为美国以为能够占据阿富汗并把它重建为一个像挪威那样的发达国家。

之所以说“谎报”，是因为“我们夸张，太夸张了，我们的将军如此，大使也如此，所有官员都如此”。多年来，无数官员向美国国会和民众宣称美军打击塔利班的战事“出现拐点”、局势即将改观。“好吧，我们拐得有点大，我们拐了360度。”

他说，为了让战绩好看，美军经常修改短期战果，不断调整战场目标。

索普科还批评美国没能帮助阿富汗政府军建立基本工资、后勤、医疗等基础保障。他说，美国政府曾经以为能够创建一个强有力的阿富汗中央政府，“那是一个错误”。

这份报告说，阿富汗政府在塔利班强劲攻势下可能面临“生存危机”。对于美国撤军，阿富汗政府军“显得惊讶且没有准备”，在对抗塔利班时处于“劣势”。

五角大楼说，大约95%驻阿美军已撤离，剩余美军定于8月31日前撤离。（金益冰）【新华社微特稿】

(责编：高歌、崔越)