日本单日新增新冠确诊病例数持续跳涨，29日首次超过1万例。

日本公共卫生专家警告，日本民众对疫情已经“习以为常”，“缺乏危机感”是日本社会当前最大的危机。

一些日本地方政府官员和医学专家警告，日本已经进入第五波疫情。日本广播协会（NHK）电视台统计数据显示，截至29日18时30分（北京时间17时30分），日本当日新增新冠确诊病例10699例，单日新增确诊病例首次过万。前一天，日本全国单日新增病例首次超过9000例。

在首都东京，28日单日新增病例首超3000例，29日以超过3800例再次刷新本地纪录；过去7天平均单日新增病例约2224例，比前一周增长61.9%。东京都29日一次防疫会议预测，至8月11日，7天日均新增病例可能达到4532例。

日本已经在全国或局部范围实施四轮疫情紧急状态，东京都第四轮紧急状态从7月12日持续至8月22日。然而，从现状看，实施紧急状态并未有效遏制疫情。

厚生劳动省28日晚召开的专家会议认为，日本疫情“正在以前所未有的速度扩大”。

日本政府新冠疫情专家小组组长尾身茂29日在国会参议院内阁委员会会议上说，“民众对疫情已经习以为常、高传染性变异病毒德尔塔毒株蔓延、东京奥运会以及暑期人员流动增加”，是导致疫情扩大的主要原因。

尾身茂警告，“现在几乎没有能减少感染的因素，而加重感染的因素有很多”，“最大的危机是社会上没有共同危机感，这样下去的话，感染会继续扩大”，进一步加重医疗系统的压力。

首相菅义伟29日与一些内阁官员会谈后说，政府将于30日要求专家组确定扩大紧急状态实施范围。NHK报道，政府已经决定把目前在东京都和冲绳县实施的紧急状态扩大至首都周边的埼玉、千叶和神奈川三个县以及西部的大阪府。（惠晓霜）（新华社专特稿）

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