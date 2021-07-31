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促全球疫苗公平分配的关键力量

中国已向世界提供新冠疫苗和原液超7亿剂

2021年07月31日06:13 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　7月29日，中国红十字会援助叙利亚新冠疫苗运抵大马士革，中国驻叙利亚大使馆代表中方向叙卫生部移交了这批疫苗。图为工作人员在大马士革国际机场卸载中国援助的新冠疫苗。
　　阿马尔·萨法尔贾拉尼摄（新华社发）

　　据新华社北京7月30日电 （记者陈芳、徐鹏航）新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，提高疫苗在发展中国家的可及性，是全球抗击疫情中面临的突出问题。来自国务院联防联控机制最新数据显示，中国已向世界提供新冠疫苗和原液超7亿剂。截至目前，中国对外援助和出口疫苗数量超过其他国家的总和。

　　博鳌亚洲论坛最新发布的《全球新冠疫苗应用图景报告》显示，从全球范围看，疫苗接种呈现严重的国际不均衡态势，欠发达国家和地区疫苗接种率普遍偏低，非洲大陆已接种的疫苗占全球不到2%。

　　“在应对疫情当中，中国政府把‘以人为本’‘生命至上’放在首位，这一理念也体现在了疫苗的研发与应用上。”博鳌亚洲论坛秘书长李保东说。

　　将疫苗作为全球公共产品，是中国对世界的承诺。据了解，中国新冠疫苗出口对象主要为发展中国家。此前，全球疫苗免疫联盟已同中国国药集团和科兴公司签署预购协议，根据签署的协议，中国今年10月底前可向新冠疫苗实施计划供货1.1亿剂新冠疫苗，后续长期供货。

　　“为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出中国贡献，践行‘将尽己所能对外提供更多疫苗’的庄严承诺，中国是这么说的，也是这么做的。”国家卫生健康委副主任、国务院联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班负责人曾益新此前接受新华社记者专访时表示。

　　“在全球范围内，新冠肺炎疫情还将持续多久，很大程度上取决于疫苗的研发与分配能否跟得上病毒传播与变异的速度和综合配套防控措施是否到位。”李保东说。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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