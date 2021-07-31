新华社北京7月30日电 （记者伍岳、温馨）针对美方个别政客不断借新冠病毒溯源问题搞政治操弄，强行推动针对中国的病毒溯源，却对美国自身早期病例和生物实验室的重重疑云避而不谈一事，外交部发言人赵立坚30日表示，为了转移自身抗疫不力的责任，达到抹黑打压别国的政治目的，美国大搞疫情政治化、病毒污名化、溯源工具化，把撒谎、抹黑、胁迫奉为圭臬，丝毫不尊重事实、科学和正义。“人类抗击疫情的史册上，必将记下美国这丑陋的一页。”

赵立坚说，抹黑他国洗白不了自己，如果美国真的“透明、负责”，应从以下四件事做起：

第一，美国应该公布并检测早期病例数据。2019年7月弗吉尼亚州发生不明原因呼吸系统疾病，威斯康星州暴发大规模“电子烟疾病”，靠近德特里克堡的两家养老院出现不明原因导致肺炎的呼吸道疾病。2019年9月，马里兰州报告称“电子烟疾病”患者病例数增加了一倍。美国疾病控制与预防中心主任去年曾公开承认，一些被误以为死于流感的美国人在死后诊断中被检测出新冠病毒呈阳性。“美国应该对上述这些患者血清样本进行核酸检测和抗体检测。这些病例中到底有多少起新冠病例？”

第二，美国应该邀请世卫组织专家调查德特里克堡和美在海外200多个生物实验室。特别是德特里克堡基地是美生物军事化活动的大本营，美陆军传染病医学研究所是最主要的实体，国际社会以及美国民众对德特里克堡相关活动不合法、不透明、不安全早有关切。该研究所长期从事冠状病毒研究、改造，2019年发生严重安全事故并被关停，随后美国内暴发与新冠肺炎症状相似的疾病。对于这些问题，美方从未向国际社会和美国民众作出交代。

第三，美国应该邀请世卫组织专家调查北卡罗来纳大学。美国一直污蔑武汉病毒研究所开展的冠状病毒研究引发新冠肺炎，但实际上美国才是全球此类研究最大的资助者和实施方。特别是北卡大学巴里克团队是此类研究的权威，早就具备极其成熟的冠状病毒合成及改造能力。只要调查巴里克团队及其实验室，完全可以澄清对冠状病毒的研究有没有、会不会产生新冠病毒。

第四，美国应该公布参加武汉军运会的美国军人患病病例数据。2019年10月，美国派出300多人赴武汉参加军运会，其中有无人员出现类似新冠肺炎的症状？报道的那几位美国军人运动员到底得的是什么病？病例应该尽快公开。

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