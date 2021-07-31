本报记者 李嘉宝

中国社会科学院人权研究中心执行主任 柳华文

武汉大学人权研究院执行院长 张万洪

中国外文局综合业务部副主任、研究员 宁曙光

6月21日到7月14日，联合国人权理事会第47次会议在瑞士日内瓦举行。期间，中国代表团积极宣介中国人权理念和成就，敦促美西方立即正视并解决自身严重人权问题，停止打着人权幌子干涉他国内政的行径，呼吁加强国际人权合作。中国的正义立场得到国际社会广泛支持，近百个国家在人权理事会以共同发言、单独发言、集体致函等方式支持中国。会议期间，中方提交的“发展对享有所有人权的贡献”决议获得通过。

中国的人权理念有哪些内涵？美西方国家存在哪些人权问题？在人类面临多重危机的当下，中国倡导的人权理念有哪些意义？围绕上述问题，本报记者对话三位人权理论专家。

中国人权理念有哪些内涵？取得了哪些成就？

中方提出“发展对享有所有人权的贡献”决议，重申发展对享有所有人权具有重要贡献，呼吁各国实现以人民为中心的发展，实现发展属于人民，发展依靠人民，发展成果由人民共享，呼吁促进可持续发展，以更好地享有人权。

柳华文：中国坚持以人民为中心的人权发展理念，立足国情，把人权保障的普遍性原则与本国实际相结合，在改革开放、经济发展和社会进步的进程中，不断在更新、更高层次上保障人民生存权和发展权，让人民群众参与发展并从发展中受益，越来越多、越来越好地享有人权。中国是以发展促人权的成功范例。

中国的发展是务实和渐进的，是全面和可持续的。中国不仅在实现经济、社会和文化权利方面获得了前所未有的成就，在公民和政治权利特别是司法公正、全过程民主、依法保障个人自由等方面同样取得令人瞩目的进步。消除绝对贫困是一项历史性成就，全面建成小康社会提升了人民生活水平，两者奠定了人民享有人权的坚实基础。在抗击新冠肺炎疫情的过程中，面对人类社会世纪性卫生健康危机，中国坚持生命权和健康权至上，政府与社会齐心协力，取得了抗疫的成功，形成了恰当平衡个人人权和集体人权的最新实例。

张万洪：中国人权理念首先在于以人民为中心，强调生命至上，所有人平等参与和共享发展，并确保各项权利全面协调实现。这一人权理念的落脚点在于构建人类命运共同体，既尊重人的多样性和脆弱性，又强调人的固有尊严和平等，最终在“和而不同”的国际人权治理体系中，实现“天下万族，休戚与共；多群一体，各美其美”。

中国以发展保障人权的成就包括：促进经济社会发展，消除绝对贫困，实现全面小康；完善有韧性的发展机制，有效抗击新冠肺炎疫情，恢复社会稳定繁荣；强调包容发展，提升性别平等和对特定群体的平等保障；注重可持续发展，保障居民环境权，积极应对全球环境危机；制定实施《中国落实2030年可持续发展议程国别方案》，综合各方面发展经验，为“基于人权的可持续发展”探索出一套有效模式等。

宁曙光：中国不仅走出了一条符合国情的人权发展道路，而且为全球人权事业做出了重要贡献。中国的人权理念强调：人权问题既有普遍性，又有特殊性。各国要坚持人权普遍性原则与本国实际相结合，走符合本国国情的人权发展道路；人民幸福是最大的人权，生存权、发展权是首要的基本人权，要协调增进全体人民的经济、政治、社会、文化、环境权利，促进人的全面发展；人权问题本质上属于主权国家内部管辖问题，但世界各国应该本着开放、包容、坦诚、合作精神，共同促进人权保障；人权保障没有最好，只有更好，人权保障没有完成时，只有进行时。

西方国家有哪些人权问题？中西方人权理念有哪些差异？

在本届人权理事会上，少数西方国家打着人权旗号散布政治谎言、肆意干涉他国内政的行为，遭到大多数国家的坚决反对。广大发展中国家对西方国家存在的系统性种族主义、疫苗民族主义、移民拘留中心侵犯人权、军事干涉行为、单边强制措施等人权问题表达了严重关切。

柳华文：尊重和实现人权是人类社会的共同理想。西方发达国家原本有保障和实现人权的更好基础和条件。但是，人权的实现并非想当然的事情，需要政府真实的政治意愿、有效的人财物投入和切实的行动。在人权理念上，西方国家没有将人权作为一个整体全面推进，而是片面强调公民和政治权利及个人自由，对民生保障和集体人权重视不足。在人权行动上，西方国家往往口惠而实不至，政治口号和政府行动之间差距巨大。

张万洪：中西方人权理念存在明显差异。西方人权理念缺乏实质平等要素，深陷形式主义和个人主义泥潭：在唯效率论的资本主义经济中，纵容对劳动者的剥削和压迫；在所谓“民主政治”的表演中，陷入价值虚无和虚伪；在“只许自己普遍、不许他人特殊”的文化政治认同中，排外主义和例外主义盛行。最终后果是：系统性地漠视他人命运，任由各类侵犯人权的悲剧发生。

中国人权理念秉持社会主义价值观，尊重所有人作为社会主义事业建设者的主体地位，采取各种措施确保实质平等；深受传统文化影响，重视良心力量和人际照顾，有助于克服原子式个人主义导致的冷漠和歧视；强调法治、德治、自治有机结合，为社会团结与善治提供良好范导；讲求“和而不同”，在国际人权治理中坚持多边主义，倡导对话合作，反对冷战逻辑和双重标准。

宁曙光：美国集中体现了西方国家存在的人权问题，典型表现有：系统性种族主义和种族歧视；非法军事干涉他国，滥杀平民，犯下严重战争罪和反人类罪；漠视民众生命权和健康权，未能有效控制疫情；将人权问题作为政治工具，以意识形态划线，肆意干涉他国内政。

中西方在追求人权的理想目标、价值内容上存在一定共识，但受历史背景、社会制度、文化传统、经济发展等因素影响，差异也很明显。总体来看，中国强调优先解决民生问题，强调各项人权的均衡发展，更看重人的社会性，强调个人权利与集体权利、权利与义务的相互联系。西方国家更强调政治权利和人的自然属性，更加注重个人权利。此外，中国认为人权保障是主权国家内政，西方国家则主张“人权高于主权”，经常将人权问题作为打压他国的政治工具。

在当前国际形势下，中国人权理念有哪些意义？

中国代表在本届人权理事会上提出一系列合作倡议，呼吁各国更加重视减贫工作，呼吁各国加强社会保障体系。中方牵头做“促进全球疫苗公平分配”“消除贫困、促进人权”“促进平等和弱势群体保障”共同发言，得到了广大发展中国家的积极支持和响应。

柳华文：当今世界，新技术的发展和全球化是大势所趋，人权的实现将有更好的条件和基础，但也面临前所未有的危机和挑战。新冠肺炎疫情让这种挑战更加突出。国际人权治理需要新主张和新方案，以回应“世界怎么了，人类将向何处去”的时代之问。

中国一贯强调以合作促发展，以发展促人权，即在平等和互相尊重的基础上，开展建设性的对话、交流和合作，在实现可持续发展进程中全面、渐进、务实推动人权进步。中国有关国际人权治理的主张与西方在人权领域搞双重标准、将人权政治化有鲜明的区别，顺应了时代发展的需要和潮流，得到了国际社会尤其是广大发展中国家的广泛响应和支持。

张万洪：在疫情危机下，中国重申“发展对人权的贡献”，意在强调：通过共商共建共享的发展，解决人类面临的重大人权问题；人类社会应增进团结，加强国际合作与援助，消除贫困和不平等，促进社会包容性发展，让社会成员具备应对重大风险的韧性。中国的这一倡议之所以受到广大发展中国家的欢迎，是因为它及时回应了发展中国家亟待解决的疫苗短缺、赤贫、饥荒、难民等人权保障问题，还回应了通过多边合作共建国际人权治理新秩序，将人类命运共同体理念不断转化为可持续发展现实的时代需要。

宁曙光：新冠肺炎疫情给世界各国都带来了挑战。对经济相对落后、技术水平和抗风险能力较弱的发展中国家来说，疫情带来的挑战更为严峻。当此关键时期，中国积极承担国际责任，重申发展对享有所有人权的重要贡献，呼吁全球加强团结合作，携手战胜疫情，大力推动可持续发展，将有助于各方凝聚共识，共同促进人权的普遍享有，因而受到广大发展中国家的欢迎。这一决议在联合国人权理事会获得通过，是中国对全球人权治理做出的贡献，进一步表明中国人权理念在国际社会深入人心。

(责编：胡永秋、杨光宇)