本报记者 苑基荣

7月30日，新疆维吾尔自治区第十四场涉疆问题新闻发布会在京举行。来自新疆维吾尔自治区的代表与中外媒体通过面对面交流和连线直播等方式，以大量事实案例和亲身经历，介绍新疆经济社会发展和民生改善取得的前所未有的成绩，进一步批驳涉疆谎言和谬论，揭露美西方反华势力打着所谓“文化”旗号抹黑新疆形象、扰乱新疆发展的卑鄙勾当。

“教培中心把我从宗教极端思想的泥潭中拉了出来”

在视频连线中，新疆维吾尔自治区喀什地区泽普县原教培中心结业学员吐孙江·吐鲁普讲述了教培中心对自己的影响和改变。吐孙江以前是一名货运司机，受身边一些人蛊惑参加地下讲经活动，开始仇视“异教徒”，甚至想方设法寻找非法出境通道。在家人劝说下来到教培中心后，吐孙江认清了宗教极端思想危害，知道了那些所谓的“阿訇”根本就不是宗教人士，而是彻头彻尾的极端分子，“他们讲的根本不是宗教教义，而是极端思想，目的就是要让我们充当‘炮灰’，实现他们不可告人的目的”。

结业后吐孙江成功应聘到一家公司。今年1月，吐孙江开始自主创业，当上了老板，公司现有6名员工。吐孙江还找到了女朋友，准备今年年底结婚。“境外一些人说教培中心是‘集中营’，这完全是谎言。事实上，教培中心把我从宗教极端思想的泥潭中拉了出来，给了我新生活，改变了我的命运。谎言改变不了新疆越来越美好的现实。”

“看到她们实现了自己的人生价值，我感到很自豪、很有成就感”

境外一些书籍通过分析所谓的“中国官方统计数据”，诬称“新疆对维吾尔族等少数民族实施种族灭绝”；一些影片称“中国政府强迫维吾尔族妇女绝育或安装避孕工具，企图限制维吾尔族人口增长”。新疆维吾尔自治区作家协会副主席叶尔克西·库尔班拜克表示，这些论调完全是基于伪造数据、拼凑案例、断章取义的伪命题，是彻头彻尾的谎言。

6月14日，新疆维吾尔自治区统计局发布了新疆第七次全国人口普查数据表明，新疆维吾尔族等少数民族人口是持续增长的，所谓“新疆对维吾尔族等少数民族实施种族灭绝”完全是别有用心的造谣污蔑。

吐鲁番市高昌区村妇联主席阿迪拉·卡迪尔2013年结婚，一个女儿正在上幼儿园。在视频连线中她表示：“境外一些人说，新疆对少数民族妇女进行‘强制绝育’，这完全是造谣。我们村有2620名妇女，其中已婚的有1277人，很多家庭都要了两三个孩子。这些年，村里妇女们都在想着‘有活干、有钱赚’，过更好的日子。看到这些喜人变化，看到她们实现了自己的人生价值，我感到很自豪、很有成就感。”

“新疆各族群众的获得感、幸福感、安全感不断增强”

近年来，境外一些反华势力公然打着“文化”旗号发动舆论攻势，接连炮制出一批小说、电影、纪录片、漫画、电子游戏等所谓涉疆“文化产品”，在国际社会产生恶劣影响。

新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会副主席巴赫提亚·巴吾东表示，美西方反华势力为了抹黑新疆，可谓不择手段，有收集所谓“证人证词”的，有暗访偷拍的，有通过卫星图像进行“猜测”的，还有进行“有罪推定”的，已经到了毫无底线的地步。这也再次说明，这些书籍、影片，根本不是所谓的“文化产品”，而是攻击抹黑新疆的黑材料。

新疆维吾尔自治区人民政府新闻发言人徐贵相表示，这些所谓的“文化产品”完全是虚构幻想出来的垃圾。从内容上看，拼凑了大量骇人听闻的虚假故事，充满了造假谎言，超出了常人的想象；从套路上看，归笼了一批违法犯罪、道德败坏、劣迹斑斑的“演员”，把他们包装成所谓的“当事人”“受害者”“关键证人”，编造所谓的“教培经历”“惨痛遭遇”，妄图以假乱真；从逻辑上看，往往通过先入为主的方式，对新疆大搞“有罪推定”，甚至故意偷换概念、混淆视听。

“当前，新疆经济社会发展和民生改善都取得了前所未有的成就，天山南北呈现出社会稳定、人民安居乐业的良好局面，新疆各族群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。我们坚信，新疆社会稳定和谐的大好局面不是几本‘书籍’就能玷污的；新疆民族团结、宗教和谐的客观事实不是几部‘电影’就能否定的；新疆持续改善民生、为各族群众谋幸福的努力不是几幅‘漫画’就能抹黑的。美西方反华势力的险恶图谋根本不可能得逞！” 徐贵相说。

《 人民日报 》（ 2021年07月31日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)