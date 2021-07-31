本报记者 韩晓明 王海林

7月29日，外交部国际经济司和国药集团中国生物、科兴、康希诺、智飞龙科马4家中国疫苗企业共同主办新冠疫苗合作企业对话会，来自20多个国家的30多家疫苗企业通过视频连线方式参加。对话会聚焦新冠疫苗的需求、供应、采购和共同生产等事宜，共商抗疫大计，携手推进新冠疫苗的国际合作。

“阿联酋和中国的疫苗合作已经成为双边合作的典范。今天的对话会是一个很好的机会，让我们分享各自的经验，提供真知灼见。”阿联酋G42集团副总裁纳赛尔说。

中国始终以实际行动践行诺言，致力于实现疫苗在全球特别是发展中国家的可及性和可负担性，为全球抗疫贡献中国力量。对话会上，最常听到的一个词是“感谢”——各国企业感谢中方在疫苗研发、生产、分配等各环节采取开放合作的态度，感谢中方积极回应他们的疫苗合作需求。

“塞中共同抗击疫情展现了两国深厚的友谊。”塞尔维亚国家健康保险基金代理总干事桑贾说，“塞尔维亚是第一个使用中国疫苗的欧洲国家。中国疫苗为塞尔维亚控制疫情发挥了举足轻重的作用。”

“是中国朋友帮助菲律宾克服了疫情挑战。中国在我们最需要帮助的时候伸出了援手。感谢中国持续为菲律宾提供新冠疫苗，中国是菲律宾新冠疫苗最大来源国。”菲律宾IP生物科技公司首席执行官恩里克说，“菲中两国在抗击疫情过程中展现了深厚的友谊。我相信有了国与国之间紧密合作的基础，我们未来在面对类似挑战的时候可以准备更加充分。”

中国是向发展中国家提供疫苗数量最多的国家，疫苗合作伙伴国遍及全球。技术成熟、安全有效、储运方便、可及可负担……中国政府还大力支持中国疫苗企业向发展中国家进行技术转让。

康希诺公司同墨西哥药业公司合作建设新冠疫苗灌装生产线，为墨西哥加快推动新冠疫苗接种计划作出贡献。墨西哥药业公司董事会主席盖伊说：“我们和康希诺公司的交流是非常顺畅的，从未中断。我们就专门的技术问题进行研讨，中方和我们分享经验，使我们能够不断提升工艺、优化流程。感谢中方的慷慨支持。”

去年12月，由中国科学院微生物研究所和智飞龙科马公司共同研发的新冠疫苗在乌兹别克斯坦启动国际Ⅲ期临床试验。今年3月，乌兹别克斯坦相关部门完成对该款疫苗的注册，授予该疫苗在乌境内紧急使用和销售许可，疫苗运抵后被分配到该国疫苗接种点，为民众实施大规模接种。该国朱拉贝克公司执行董事多尼约罗夫说：“疫苗接种之后效果显著。作为乌中双方的合作成果，未来我公司不仅可以在乌兹别克斯坦本地生产疫苗，还有望向邻国提供。”

巴基斯坦国家卫生研究所执行董事阿穆尔说，“中国毫无保留地帮助其他国家，非常感谢中方专门派团队到巴基斯坦，在长达几个月的时间内帮助我们推动疫苗项目，在这样艰难的时期与巴基斯坦人民紧密团结在一起。疫情是全球性的挑战，只要携起手来、通力合作，我们就能克服一切困难。”

《 人民日报 》（ 2021年07月31日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)