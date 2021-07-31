加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，是“十四五”规划《建议》提出的一项关系中国发展全局的重大战略任务。当前，中国正立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，构建新发展格局，推动高质量发展。今年上半年，中国国内生产总值同比增长12.7%，经济结构调整优化，创新动能持续增强，质量效益总体提升，民生保障持续改善。国际社会普遍认为，中国高质量发展，为世界经济持续复苏注入源源不断的动力。

“打造稳定的供应链和国内消费市场”

凭借电商直播等新业态挖掘内需市场潜力、倒逼产业流程再造，广东虎门镇加速传统服装产业转型，深耕国内市场，在疫情防控期间销售额不降反增；宁夏奶牛养殖场和乳企车间提升科技含量，机器自动配出饲料、无人生产线完成乳制品加工，提升奶产业全产业链竞争力；重庆加速抢滩氢燃料电池汽车产业新市场，在全产业链发力，相继推出氢燃料电池汽车整车，集中建设加氢站，布局氢能动力检测机构……

今年上半年，内需对中国经济增长的贡献率达到80.9%，经济内生动力逐步增强。国际社会认为，从市场体量不断扩大到拥有联合国产业分类中全部工业门类，从消费升级到制造水平提升，从加快研发创新到技能人才培养，中国构建新发展格局具有坚实的需求基础和供给基础。

巴西里约热内卢联邦大学国际政治经济学教授蒂西亚娜·阿尔瓦雷斯说：“中国人均国内生产总值已突破1万美元，14亿多人口市场规模庞大，还拥有全球最完整、规模最大的工业体系和完善的配套能力。中国正加快构建新发展格局，打造稳定的供应链和国内消费市场。内需为中国经济高质量发展打下坚实基础。”

日本帝京大学经济学部教授露口洋介表示，中国内需占国内生产总值的比重还有很大提升空间。中国城镇化率提高，城乡居民收入差距缩小，内需潜力不断释放。在新发展格局下，中国消费市场将产生更大吸引力，为世界经济复苏提供更多机遇。

柬埔寨参议院主席、人民党副主席赛冲认为，在新发展格局下，中国发展更加平衡。超大规模经济体优势、科技进步的溢出效应等，将助力全球经济复苏。

“中国在高科技领域跻身先进国家之列”

金沙江上，在建规模全球第一的白鹤滩水电站首批机组正式投产发电，实现中国高端装备制造的重大突破；山东青岛，时速600公里高速磁浮交通系统正式下线，标志着中国成功攻克关键核心技术，掌握了高速磁浮成套技术和工程化能力；从北斗三号全球卫星导航系统建成开通，到嫦娥五号、天问一号、奋斗者号的科学探测，再到5G、大数据、人工智能赋能高质量发展……中国在科技领域取得的成就令人瞩目。

构建新发展格局最本质的特征是实现高水平的自立自强。中国坚持创新在现代化建设全局中的核心地位，加快建设科技强国，制造业大步迈上新台阶。新加坡《联合早报》评价说：“中国把主要精力放在苦练内功上，这既是中国的正确选择，也是中国能持续抗压的力量源泉。”

俄罗斯自由媒体网站刊文称：“中国政府高度重视科技、教育发展，中国在高科技领域跻身先进国家之列。”文章指出，中国正在打造自己的空间站，研究最前沿技术，为创新投入巨资，营造最优越的人才培养环境。在高素质、高水平的新型人才培养方面，中国的做法值得效仿。

西班牙IE大学中国研究中心主任菲利克斯·巴尔迪维索说，中国提出加强自主创新、完善产业链供应链，减轻对外部核心关键技术的依赖。在“十四五”规划中，中国加大科技研发投入，加快制造业生产自动化，促进人工智能、大数据、云计算等科技领域发展，这是充分利用经济发展优势、挖掘经济潜力的体现。

阿尔瓦雷斯表示，拉美和中国一直保持着科技创新交流，巴西等拉美国家都亟须提高本国的新兴基础设施建设，而中国在5G、卫星制造、人工智能等领域的发展为拉中科技合作提供了契机。

“推动后疫情时代世界经济尽快复苏”

第129届广交会“云”上举办，首届消博会展商云集，2021服贸会、第四届进博会正在积极筹备，中国搭建互利共赢的合作平台形成矩阵；迄今已设立的21个自贸试验区，累计在国家层面推出278项制度创新成果，营商环境更加优化；共建“一带一路”深入推进，推动经济全球化继续前行，为中国人民和世界人民增加福祉……

新发展格局绝不是封闭的国内循环，而是开放的国内国际双循环。国际社会认为，中国构建新发展格局，在更高起点上推进改革开放，将为世界各国提供更广阔的市场和发展机遇。

过去一年，波兰乳制品对华出口同比实现大幅增长，尤其是牛奶、奶酪和乳清蛋白增幅明显，中欧班列开通专门的乳制品专列，以满足中国消费者日益增长的需求。“中国消费者对品质、口感需求越来越高，表现出对波兰乳制品的高度认可。”波兰牛奶商会主席阿格涅什卡·马利谢夫斯卡说，波兰乳制品将继续保持品质，抓住中国开放合作的机遇。

波兰前副总理、经济学家科沃德科表示，中国具有庞大的经济规模、国内市场和全球影响力，新发展格局强调“双循环”，这是中国经济转型升级的重要机遇，也将为世界经济发展提供动力。

“构建新发展格局是中国自身发展的需要，也将更好造福各国人民。中国国内消费增长、继续扩大开放，将为全球贸易伙伴带来更多红利，马来西亚也从中受益。”马来西亚马中友好协会会长马吉德表示，“中国继续坚定推动高质量共建‘一带一路’，积极促进贸易投资便利化，坚定支持多边贸易体制，推动后疫情时代世界经济尽快复苏。”

智利迭戈·波塔莱斯大学政治学教授康斯坦萨·霍尔克拉表示，在新发展格局下，中国经济结构将不断优化，经济发展质量将不断提升。中国保持高水平开放，放宽市场准入、促进公平竞争，“中国高质量发展为世界带来新机遇，对世界经济走出阴霾有着巨大意义”。霍尔克拉说，通过共建“一带一路”、进博会等合作平台，中国始终维护国际自由贸易体系，这对拉美国家来说至关重要。

（本报北京、里约热内卢、东京、马德里、华沙7月30日电 记者龚鸣、李晓骁、岳林炜、刘军国、姜波、于洋）

《 人民日报 》（ 2021年07月31日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)