7月23日，新加坡前常驻联合国代表、国立大学学者马凯硕在其著作的首发式上，发表了自己对中美关系的看法。马凯硕批评称，美国拜登政府对华战略注定会失败。

马凯硕认为，拜登政府延续了特朗普盲目对华竞争老路，视美中博弈为非黑即白的竞赛。中国共产党拥有高效人才选拔模式，深得中国民众拥戴，并非是僵化封闭的政党，其治理效能远超美国。

而过去30年，美国一半人口的平均收入持续下滑，不再是一个充满活力的民主国家。拜登政府应该放弃惧华反华战略，把精力集中在改善美国底层民众生活、解决国内矛盾上，其现行对华战略注定会失败。

马凯硕：反对将病毒溯源问题政治化

马凯硕表示，中国更知道自己想要什么，更能成功解决自身内部问题，更能承担世界大国责任，也更富有精神活力，这在新冠疫情应对方面表现得尤为明显。

近日，马凯硕在接受媒体采访时还表示，世界卫生组织应该开展全球溯源研究工作，组织专家赴美进行调查，反对将新冠病毒溯源问题政治化。

马凯硕强调，只要求中国允许世卫组织调查，是非常不公平的。中国在病毒溯源问题上已经展现出了科学、专业、认真且负责任的态度，部分政客试图利用科学问题牟取利益的行为非常危险。

(责编：胡永秋、杨光宇)