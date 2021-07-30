新华社北京7月30日电 新冠变异病毒德尔塔毒株在全球加速传播，多个国家和地区疫情卷土重来甚至再现疫情高峰，全球抗疫正面临严峻挑战。

传播加速

德尔塔毒株正以极快速度席卷全球。据世界卫生组织的最新数据，截至7月25日的一周已在至少132个国家和地区出现，导致新冠确诊病例和死亡病例激增。世界卫生组织先前预判，德尔塔毒株传播力强，将在未来数月成为全球主要流行毒株。

美国疾病控制和预防中心数据显示，目前全美近90%的地区新冠确诊病例数都在攀升，各项关键指标大幅反弹，这与高传染性的德尔塔毒株加速传播有很大关系，德尔塔毒株导致的确诊病例估计占近期全美新增确诊病例的83.2%。

据韩联社29日报道，韩国单日新增确诊病例数已连续23天超过1000例，其中感染德尔塔毒株的病例大幅增加。韩国中央应急处置本部官员孙映莱26日表示，7月18日至24日，韩国本土新增确诊病例中感染德尔塔毒株的比例为48%。

法国卫生部25日说，由于变异新冠病毒德尔塔毒株在法国蔓延，法国正经历第四波疫情。

防疫变难

世卫组织上周的疫情周报显示，一项新研究发现，感染德尔塔毒株的人群从暴露于病毒环境中到首次核酸检测结果呈阳性平均时间为4天，而其他变异毒株的平均时间是6天。此外，德尔塔毒株感染者的首次检出病毒载量比原始版本新冠毒株感染者高1200倍以上，这意味着德尔塔毒株在感染初期的复制速度更快、更具传染性。

为应对来势汹汹的德尔塔毒株，多国被迫调整或出台新的防疫措施。

美国疾病控制和预防中心28日说，美国66.6%的县新冠病毒传播风险高，应立即恢复室内戴口罩规定。白宫则决定，28日起所有工作人员无论是否接种过疫苗，在室内均需戴口罩。美疾控中心27日更新建议，称已完成新冠疫苗接种的群体在疫情高传播区域的室内公共场所仍需戴口罩，未接种疫苗群体在所有地区室内公共场所需戴口罩。

法国负责欧洲事务的国务秘书克莱芒·博纳日前表示，如果新增确诊病例数持续攀升，法国政府不排除重新采取宵禁等措施。荷兰、老挝、新加坡、马来西亚等国近期也宣布收紧防疫措施。

澳大利亚6个州中已有3个州宣布“封城”措施，要求当地居民非必要不外出。澳大利亚昆士兰州首席卫生官珍妮特·扬表示，一些感染者之间只是非常短暂地接触。“新冠疫情暴发之初，15分钟的密切接触令人担忧，但是现在，这一时间是5到10秒。”

疫苗有用

德尔塔毒株的蔓延更凸显疫苗接种的紧迫性。专家指出，目前接种疫苗对预防德尔塔毒株感染仍有效，呼吁加快推进接种，以降低出现更多变异病毒的风险。

一些国家的新增感染病例往往与未接种疫苗有关。美国国家过敏症和传染病研究所所长安东尼·福奇25日表示，美国的新冠疫情实际上已成为未接种疫苗群体的疫情。目前美国仍有约半数人口未完全接种疫苗，而近期美国新冠死亡病例大多来自未接种疫苗的群体。

韩媒援引国内防疫专家分析称，韩国第四波大流行传播速度快、范围广，原因之一是尚未接种新冠疫苗的年轻群体中确诊病例骤增。法国总理卡斯泰21日表示，在该国20日报告的超过1.8万例新增确诊病例中，96%未接种新冠疫苗。

英国伯克希尔和萨里病理服务部的病毒学顾问斯蒂芬·温彻斯特博士说，随着越来越多人接种疫苗，感染风险可以进一步降低，从而阻止德尔塔毒株感染病例的增加。

欧洲药品管理局和欧洲疾病预防控制中心近日也呼吁欧盟公民尽快按要求接种疫苗。欧洲药管局表示，尽管德尔塔毒株传播力更高，目前接种疫苗仍然是最好的保护办法。此外，已有部分国家宣布或正考虑为部分人群打新冠疫苗第三剂加强针。

(责编：高歌、杨牧)