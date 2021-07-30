新华社华盛顿7月29日电（记者徐剑梅 邓仙来）由于新冠变异病毒德尔塔毒株在美加速传播和疫苗接种进展迟缓，美国总统拜登29日在白宫发表讲话宣布一系列新措施推动疫苗接种，包括要求联邦雇员提供接种证明，否则必须遵循严格的防疫规定。

拜登强调，美国抗击疫情的斗争远未结束。他再度敦促美国民众接种疫苗以减缓病毒传播，批评不接种者“会给自己、家人和同事带来麻烦”。联邦雇员及与联邦政府签订合同的公司员工如不能提供接种证明，则必须上班戴口罩，保持社交距离，每周接受1至2次核酸检测，遵守政府的旅行限制。

与此同时，白宫还推出激励性措施，包括延长员工带薪假期、允许他们请带薪假给自己和家人接种疫苗等，并呼吁州县等地方政府采取更多措施鼓励接种疫苗，包括向接种疫苗的美国人提供100美元奖励，费用从疫情救助计划资金中拨付。

拜登呼吁全美各学区在未来数周内设立临时疫苗接种点，以便让更多12岁及以上青少年接种疫苗，并责成国防部研究军队何时接种新冠疫苗。五角大楼29日晚发表声明说，国防部所有军事和文职人员均须提供疫苗接种证明，不能或不愿者将“被要求戴口罩，保持社交距离，遵守常规检测要求，并受到政府旅行限制”。

据美国媒体报道，这些措施并非强制性，拒绝接种疫苗的联邦雇员不会因此失去工作。拜登当天也表示，联邦政府是否有权强制接种疫苗是一个问题。一段时间以来，许多共和党人强烈反对强制接种疫苗，一些州的州议员提出了禁止雇主将接种疫苗作为就业条件的法案，目前使用的疫苗也尚未得到美国食品和药物管理局的全面批准。

当前，美国新冠住院和死亡病例数再度激增，多数新冠重症患者未接种疫苗。美国疾病控制和预防中心27日表示，新冠疫苗能有效预防新冠重症和死亡，但目前全美疫苗覆盖率不均衡。在达到高疫苗覆盖率和低社区传播率之前，美公共卫生从业人员以及学校、企业、机构等需要定期评估防控措施，以减轻医疗系统压力。

(责编：高歌、杨牧)