新华社北京7月30日电 多国专家近日接受新华社记者采访时说，美国等一些西方国家少数政客把新冠病毒溯源问题政治化，企图污名化中国，这将破坏科学溯源工作。

巴西东北部联合抗击新冠疫情科学委员会协调人米格尔·尼科莱利斯接受记者在线采访时说：“将科学问题政治化，不会带来任何好处，反而会造成巨大危害。”

尼科莱利斯及医学领域的同事都认为，新冠病毒由动物直接传染给人类，或经由某种中间宿主传染给人类，是最为可能的两种途径，没有发现任何支持其他假说的证据。

尼科莱利斯表示，新冠疫情暴发不久，少数美国政客就开始散布污名化言论，但根本没有科学证据能支持他们的说法。“科学界反对出于政治目的而炒作科学问题。我对新冠疫情的政治化达到如此严重的程度深感遗憾。”

英国弗朗西斯·克里克研究所病毒学家乔纳森·斯托耶在接受采访时说，明确新冠病毒的源头是一项艰难的挑战，“指责和阴谋论无助于解决任何问题，我们更需要国际层面的建设性合作与交流”。

尼泊尔卫生和人口部流行病与疾病控制处前任处长马拉西尼在接受采访时说，不应当把新冠病毒溯源与政治搅在一起。该处另一位前任处长潘迪对新华社记者说，如果科学与政治掺杂在一起，证据也会失去可信度。（执笔记者：李雯；参与记者：易爱军、周盛平、张家伟、宫若涵）

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