中国-东盟中医药行业合作会议现场。中国-东盟商务理事会供图

人民网北京7月30日电 （记者李欣怡）7月30日，中国-东盟中医药行业合作委员会第一次会议暨中国-东盟中医药产品推介会召开。

会上，中国-东盟商务理事会执行理事长许宁宁表示，面对当前严峻的全球疫情和经济形势，中国-东盟增进合作是双方的共同需要。双方中医药行业合作是亟待推进的重要合作抓手之一。为有力有效推进中医药行业合作，双方应该将中医药行业合作尽快更多列入一系列有关合作之中，包括在落实双方领导人和政府已达成的合作共识中，在双方正在实施的产业合作、互联互通合作、可持续发展合作中，在高质量共建“一带一路”中，在RCEP区域开放市场的合作中，突出中医药行业合作的重要性、迫切性。双方政府部门、研究机构、行业组织等有关方应共同努力，协同解决制约行业合作的难点和瓶颈，以增进中医药行业合作，为人类卫生健康共同体建设和区域经济复苏增长作出贡献。

许宁宁指出，正在执行的《落实中国-东盟面向和平与繁荣的战略伙伴关系联合宣言的行动计划（2021-2025）》中明确要求：“根据各国优先领域和国内规定，重点在保护、发展传统医学和补充疗法以及将其纳入医疗保健系统方面开展合作”。结合今年中国-东盟可持续发展合作年这一主题，双方可将中医药业合作作为可持续发展项目来推进。

贵州省副省长王世杰在致辞中表示，此次中国-东盟中医药行业合作委员会第一次会议的召开，得到了RCEP产业合作委员会、中国-东盟中医药行业合作委员会以及东盟各方的大力支持。贵州省将以此次会议为契机，推进中医药事业高质量发展，加快推动中医药国际区域合作。贵州省将充分发挥中药材优势，持续深化与东盟各国的战略对接，共享发展新机遇；持续开发产业互补，共筑经济新支撑；持续深化沟通交流，共建合作新平台，充分发挥委员会优势，搭建贵州与东盟各国的中医药产业合作交流平台，促进和加深贵州与东盟各国在中医药产业领域的合作与发展。

会上，中国商务部亚洲司原司长、RCEP产业合作委员会中方首席代表吕克俭先生宣读了《中国-东盟中医药行业合作委员会中方委员倡议》。

新加坡中国商会副会长李雪民表示，中医药学是华人文化的一部份，新加坡的中医药在上个世纪的70年代以后有了较大的发展，但新加坡几乎没有中药资源。贵州作为中国药材四大产地之一，有独到的资源优势和产业转化优势。为增进中新中医药行业合作，建议贵州医药企业注重产品剂型的研制，提高产品的安全性，实施“走出去”战略到新加坡设经销点和办厂。新加坡中国医药保健品商会副会长王邦炮分析了中医药在新加坡的发展现状以及发展优势，并详细介绍了新加坡中成药的管理办法，为想进入新加坡市场的中医药企业提供了有价值的参考意见。

中国中医药研究促进会书记高泉谈到，在柬埔寨、菲律宾、文莱等东南亚国家，中医药也都得到了不同程度发展。他建议，应以中医药学术交流合作为基本载体，一方面，在中国-东盟自贸区框架下推动中医药贸易畅通，中国宜针对东南亚国家的药品规管制度，推动成熟的中药产品以药品、保健品等多种方式注册，形成知名品牌以扩大中医药影响力；推动“互联网+中医”发展，借力中国与东盟的互联互通对接计划，充分利用云上贵州的互联网和大数据优势，支持有实力的中医药企业“走出去”，还可以在贵州等地建设中医药物流配送中心，拓展东南亚中医药贸易市场。另一方面，通过溢出效应以丰富新颖的方式传播中医药文化，充分发挥华侨华人的作用进一步发展中医药，并利用好中医药资源促进中国和东南亚民心相通，为中国与东盟合作提质升级服务。

泰国卫生部中医管理委员会委员、泰国中医师总会会长、泰国中医科学院院长林丹乾谈到，全世界除中国外，泰国是第一个宣布中医全面合法化的国家，迈进了中医、西医、泰医三种医学并驾齐驱的卫生管理发展体系，去年11月泰国卫生部与泰国中医师总会联合隆重举办了“泰国中医合法化20周年庆典活动”。当前在泰国第三波新冠病毒疫情严峻时刻，泰国政府卫生部批准中医加盟新冠病毒感染救治第一线，本人是中医抗疫中心主任，就在中医抗疫一线工作。欢迎贵州省中医药行业到泰国投资合作，把贵州的特产优质中药材介绍到泰国，推广到东盟国家。

浙江大学教授王曙光谈到，中国和东盟国家大多具有丰富的植物资源，将这些大自然的资源转化为人类健康的保障，是未来医学和未来经济的重大课题。贵州具备承担现代中药的种植、研发、生产、应用、推广的有利条件，加之发挥大数据平台的作用，可以打造为中国-东盟中医药合作的“桥头堡”。

会上，马来西亚中医总会会长杨伟雄分析了中马中草药合作潜力，柬埔寨中国港澳侨商总会执行副会长毛信勤介绍了柬埔寨中医药发展现状，贵州省卫生健康委员会副主任、省中医药管理局局长安仕海先生介绍了贵州省中医药产业发展情况，贵州省农业农村厅副厅、贵州省中药材产业工作专班负责人向青云介绍了贵州省中医药材种植情况，贵阳市政协副主席、贵阳市卫生健康局局长梁显泉推介了贵阳市中医药特色产品。

中国-东盟商务理事会常务秘书长刘欣在主持会议时表示，东盟各国国家工商会、医药商协会领导人及医药企业代表踊跃参加此次会议，各方积极交流，商议合作，预示着中国-东盟中医药行业合作正焕发着生机活力。

此次会议由中国-东盟商务理事会主办，贵州省卫生健康委员会、贵州省中医药管理局作为支持单位，泰国中医师总会、新加坡中国医药保健品商会、泰国开泰银行、泰国华人青年商会协办了会议。中国-东盟商务理事会邀请了东盟有关国家和日本、韩国代表共100余人通过视频方式参会，与中方代表对接交流。

贵州省与会代表认为，会议聚焦中医药行业合作，从种植到加工、从研发到市场，多角度开展交流研讨，有利于促进贵州省中医药企业更多了解东盟国家中医药产业发展现状、规划和政策，找准与东盟国家在中医药产业的合作切入点和机遇，进一步融入RCEP国际区域合作。此次会议的主会场设在贵阳市南明区，南明区是贵州省省级中医药综合示范区。此次会议有利于助力中国贵州省及贵阳市在实施“双循环”经济发展中的开放合作。

许宁宁在接受记者采访时谈到，当前，东盟国家疫情仍在蔓延。中国与东盟正在进一步加强抗疫合作，中方正在支持东盟全面复苏框架相关经济领域合作，推动疫情后区域经济复苏。

(责编：高歌、常红)