招待会现场。中国驻巴基斯坦大使馆供图

人民网伊斯兰堡7月30日电 （记者程是颉）7月29日，巴基斯坦陆军参谋长巴杰瓦上将在陆军总部举办招待会，庆祝中国人民解放军建军94周年。中国驻巴基斯坦大使农融、国防武官陈文荣少将偕武官处全体人员应邀出席，100余名巴陆、海、空三军高级将领和其他机构重要官员到场祝贺。这是巴军历史上首次由陆军参谋长在陆军总部为外军举办军节招待会，彰显了中巴两国两军无与伦比的深厚情谊。

巴杰瓦上将在致辞中对中国人民解放军94年伟大发展历程的崇高敬意。巴杰瓦说，中国人民解放军在中国共产党领导下，职业化正规化水平不断提高，英勇捍卫国家主权安全和尊严，积极参加联合国维和行动，赢得了世界尊重。中巴两军始终平等相待，建立了“独一无二”的兄弟情谊，双方将共同应对各种威胁挑战，维护共同利益。中巴互不干涉内政，在经济建设、科技发展、抗击疫情等领域深化合作，在涉及彼此核心利益的重大问题上相互予以坚定支持，是真正的“铁杆兄弟”。

陈文荣武官在致辞中对巴杰瓦上将举办庆祝活动表示感谢，称赞这是两国两军特殊友好的生动体现。陈武官回顾了我军在中国共产党领导下取得的辉煌成就，高度赞赏中巴两军各领域务实合作取得的丰硕成果，强调无论国际和地区形势如何变化，中国军队都将坚决捍卫国家主权安全和发展利益，与巴军共同巩固发展好两国两军传统友谊，共同维护地区和平稳定。

招待会期间，农融大使与巴杰瓦上将互致问候并进行了愉快交谈。农大使表示，巴军是巩固发展两国全天候战略合作伙伴关系的“中流砥柱”，为维护中巴经济走廊建设安全发挥了重要作用。今年是中国共产党建党100周年、中巴建交70周年，巴军领导人与中国驻巴使馆共同庆祝中国人民解放军建军94周年具有特殊重要意义，两国两军关系将在新的起点上实现更好发展。

招待会现场还播放了巴军制作的反映中巴建交70周年、两军合作重要成果的专题片，展示了有关我军发展建设和两军联演联训的图片，并举行切蛋糕仪式。

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