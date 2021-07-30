人民网讯 据外交部网站消息：7月28日至29日，外交部涉外安全事务司司长白天率团以视频方式出席金砖国家反恐工作组第六次会议，中方相关部门代表参加。印度外交部反恐事务联秘辛格维、俄罗斯外交部新挑战和新威胁局局长塔拉布林、巴西外交部安全与司法司司长吉马良斯、南非国家安全局反恐行动司司长勒图玛与会。印度国家安全顾问多瓦尔向会议发来书面致辞。

白天代表中方发言表示，今年是“9·11”事件20周年。国际反恐合作虽取得重要进展，但国际反恐事业仍任重道远，全球恐怖主义威胁居高不下。美自阿富汗不负责任撤军，导致阿及地区反恐安全形势严重恶化。“东伊运”是联合国安理会列名的恐怖组织，是危害国际和地区和平安全的“毒瘤”。个别国家出于政治需要，采取“双重标准”，暗中纵容支持“东伊运”坐大成势，严重违背国际共识和安理会决议义务，破坏国际和地区安全稳定，中方坚决反对。白天强调，中国始终是国际反恐合作的积极推动者和践行者。中方愿同金砖各方一道，不断深化金砖国家反恐合作，为应对恐怖主义威胁、完善全球治理、维护国际和平与安全作出更大贡献。

各方就当前国际地区反恐形势、各国反恐举措和金砖国家反恐合作交换了意见，认为世纪疫情、网络和社交媒体、新技术等被滥用，以及美自阿富汗撤军给全球反恐安全形势带来严峻挑战，金砖国家作为具有全球性影响的新兴大国代表，应维护和践行真正的多边主义，加强团结协作，推动金砖反恐合作走深走实。

此前，7月26日至27日，中方牵头举办了金砖国家反恐工作组去极端化分工作组会议。白天主持会议并作主旨发言，全面阐述中方去极端化政策主张，强调新疆是中国反恐和去极端化的“主战场”，在去极端化方面进行了有益探索，取得显著成就，为国际去极端化事业作出重要贡献。新疆维吾尔自治区公安厅副厅长亚力坤·亚库甫应邀与会并通报了新疆反恐和去极端化工作经验。与会各方表示，极端主义是国际社会面临的共同挑战，金砖国家应携手应对极端主义问题，铲除恐怖主义滋生的土壤。中方还出席了印度、南非、巴西、俄罗斯分别主持的打击网络恐怖主义、反恐怖融资、反恐能力建设和打击外国恐怖作战分子分工作组会议。

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