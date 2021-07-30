网站截图

人民网罗马7月30日电 （记者孔歌）中国驻意大利大使李军华29日在意大利《外交报》发表名为《病毒溯源必须排除政治操弄》的署名文章。文章称，合作溯源是各方责任。疫情是人类的大敌，中国第一时间向世卫组织及相关国家通报信息和分享防控经验，率先同世卫组织开展溯源合作，两次邀请国际专家组赴华开展溯源研究，逐条展示需特别关注的原始数据。各国都应承担推进病毒溯源的义务，并在全球范围内展开溯源。

李大使表示，让科学归科学是溯源的前提，这是一个普遍认同的基本常识。世卫组织发布的联合报告明确认为，新冠病毒“极不可能”通过实验室泄漏。然而，个别国家、少数人员偏执炒作“实验室泄漏论”，拿不出任何经得住推敲的依据。

前不久，权威医学期刊《柳叶刀》再次刊发24位医学专家联合声明，批驳所谓“实验室泄漏论”。米兰传染病学权威专家在意大利众院社会事务委员会表示，新冠病毒是“一种未知病毒，内部没有基因工程的迹象”。

李大使在文章中强调，推进病毒溯源，目的是增进科学认知，以便更有效防范应对重大疫病，推动实现构建人类卫生健康共同体。政治操弄病毒溯源，不仅是对生命与科学的极端不尊重，更是为自身抗疫不力甩锅推责。近日，60个国家致函世卫组织总干事，再次呼吁坚持科学溯源，反对政治操弄。

(责编：刘洁妍、常红)