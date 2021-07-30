人民网曼谷7月29日电 （记者赵益普）马尼拉消息：7月29日，中国政府援菲律宾埃斯特热拉—潘塔里恩（E-P）大桥正式竣工通车。E-P桥横跨菲首都马尼拉的帕西格河，是菲律宾总统杜特尔特执政以来中国政府无偿援助菲律宾的首批两座桥梁项目之一，也是菲政府帕西格河12座桥梁修建计划项目之一。通车后的E-P桥为双向四车道，主桥长度约146米，路线全长约506米，日均车流量将达到5万辆，帕西格河两岸的通勤时间将缩短至10分钟。

杜特尔特在当天的通车仪式上表示，E-P桥的建成标志着菲“大建特建”规划取得了又一里程碑式进展，这份荣誉属于提供无偿援助的中国政府以及为项目建设辛勤付出的人士。E-P桥的建成再次彰显了中国政府和人民对菲方的善意，进一步巩固了两国友好关系。仪式结束后，杜特尔特前往大桥进行参观。

菲律宾公造部部长维拉表示，中国政府援建的E-P桥极大缓解了帕西格河两岸曼达卢永市和马卡蒂市之间通勤时间过长的问题，大马尼拉地区的交通状况得以改善。接下来，随着中方援建的其他项目的陆续完工，菲基础设施环境将愈加完善，菲经济复苏和民生发展也将获得更加坚实的基础。

中国驻菲律宾大使黄溪连表示，E-P桥的建成标志着“一带一路”倡议与“大建特建”规划对接取得了新的重要成果，意味着中菲政府间合作项目从规划、建设步入丰收结果的新阶段。今后一个时期，还将有更多的中菲合作项目陆续完工或落地，两国人民将收获更多实实在在的好处。

据了解，中菲政府间正在实施的7个合作项目中，B-I桥、赤口河泵站灌溉项目将于今年年内完成主体工程；援菲农技中心三期项目、大米援助项目有望于年底基本完成；平安菲律宾一期项目已签署贷款协议并有望于近期启动施工；达沃—萨马尔岛大桥、马尼拉三座桥项目正在进行贷款协议磋商。此外，还有十余个项目正在履行菲方内部审批和招标程序。

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