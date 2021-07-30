人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

凯旋！中国第19批赴黎巴嫩维和部队第一梯队回国

2021年07月30日08:29 | 来源：人民网-国际频道
小字号
全身防护等候返程的维和官兵。黄礼明摄
全身防护等候返程的维和官兵。黄礼明摄

人民网大马士革7月29日电 （记者薛丹）7月29日上午7时45分，中国第19批赴黎巴嫩维和部队第一梯队210名官兵搭乘专机抵达昆明长水国际机场，安全顺利返回国内。

自去年8月14日正式履职以来，面对黎巴嫩政局动荡加剧、新冠疫情持续暴发、民众游行示威不断、黎以边境冲突频发的严峻形势，第19批赴黎维和部队官兵发扬维和精神，高标准完成联黎赋予的各项任务，用实际行动彰显中国力量、塑造中国形象。

部署以来，第19批赴黎维和部队高标准完成“蓝线”通道维护与扫雷排爆、工程建筑与维护、医疗救助及人道主义援助等任务。首次跨出任务区赴贝鲁特港口执行大爆炸灾后援助任务，完成贝鲁特港口、黎外交部大楼、社区街道等约6万平方米的废墟清理任务；完成“蓝线”62个通道勘察和106个蓝桶及通道维护任务，安全清排雷场13477平方米，发现并销毁地雷2242枚，销毁废旧弹药1284枚，刷新了联黎单日单组扫雷数量的最高纪录和单批扫雷数量最高纪录；完成联黎工程施工任务118项，巡修道路3.8公里、修建观察哨20个、清理平整场地9000㎡；累计接诊患者3600余人次，其中新冠患者129人次，完成手术近30台，为联黎部队维和人员接种疫苗4001剂，完成防疫物资捐赠、援建援助、人文交流等活动20余项，对外展示了立体生动全面的中国形象，扩大了中国的国际影响力，赢得了广泛的赞誉。因工作任务完成出色，410名官兵全部荣获联合国“和平勋章”。

据悉，第一梯队官兵接下来将进行21天的医学隔离，所有核酸检测均正常后归建。第二梯队官兵计划于8月18日启程回国。

【1】【2】【3】【4】【5】【6】
(责编：张信凤、常红)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部