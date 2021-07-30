人民网大马士革7月29日电 （记者薛丹）7月29日上午7时45分，中国第19批赴黎巴嫩维和部队第一梯队210名官兵搭乘专机抵达昆明长水国际机场，安全顺利返回国内。

自去年8月14日正式履职以来，面对黎巴嫩政局动荡加剧、新冠疫情持续暴发、民众游行示威不断、黎以边境冲突频发的严峻形势，第19批赴黎维和部队官兵发扬维和精神，高标准完成联黎赋予的各项任务，用实际行动彰显中国力量、塑造中国形象。

部署以来，第19批赴黎维和部队高标准完成“蓝线”通道维护与扫雷排爆、工程建筑与维护、医疗救助及人道主义援助等任务。首次跨出任务区赴贝鲁特港口执行大爆炸灾后援助任务，完成贝鲁特港口、黎外交部大楼、社区街道等约6万平方米的废墟清理任务；完成“蓝线”62个通道勘察和106个蓝桶及通道维护任务，安全清排雷场13477平方米，发现并销毁地雷2242枚，销毁废旧弹药1284枚，刷新了联黎单日单组扫雷数量的最高纪录和单批扫雷数量最高纪录；完成联黎工程施工任务118项，巡修道路3.8公里、修建观察哨20个、清理平整场地9000㎡；累计接诊患者3600余人次，其中新冠患者129人次，完成手术近30台，为联黎部队维和人员接种疫苗4001剂，完成防疫物资捐赠、援建援助、人文交流等活动20余项，对外展示了立体生动全面的中国形象，扩大了中国的国际影响力，赢得了广泛的赞誉。因工作任务完成出色，410名官兵全部荣获联合国“和平勋章”。

据悉，第一梯队官兵接下来将进行21天的医学隔离，所有核酸检测均正常后归建。第二梯队官兵计划于8月18日启程回国。

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