人民网约翰内斯堡7月27日电 （闫韫明、彭毅、杨杰）刚果（金）布卡武当地时间7月23日，乌拉圭、埃及、巴基斯坦等多国维和医务人员来到布卡武中国二级医院营区，参加由中国第24批赴刚果（金）维和医疗分队组织召开的首次新冠疫情防控学术研讨会。

当日上午，中国维和医疗分队向参加新冠疫情防控学术研讨会的各国医务人员介绍了中国二级医院的工作开展情况。随后，中国维和工兵分队和医疗分队的医生先后从当前全球新冠疫苗研究进展、新冠病毒变异及防控措施和中国维和部队成熟经验等方面，与参会人员进行了深入交流探讨。在了解完中国维和医疗分队完善可靠的新冠疫情防控经验和措施后，参加学术研讨的巴基斯坦、埃及、乌拉圭等维和人员先后进行了发言，对医疗分队当前的疫苗接种工作和二级防护接诊表达了赞许，同时也指出了当前任务区新冠疫情防控面临的挑战，希望与中国维和医疗分队加强沟通合作，共同做好新冠疫情防控。

据了解，中国第24批赴刚果（金）维和医疗分队自到达任务区以来，一直坚持二级防护接诊，常态化洗消，积极参加任务区新冠疫情防控会议和授课，主动向各国维和人员讲述中国成功抗疫经验，为全球抗击新冠疫情贡献力量。目前医疗分队已接诊各国患者500余名，手术200余台，核酸检测150余例。

联刚稳定团南部战区埃及警察营一级医院医生阿罕默德表示，今天的学术交流会对参会所有人都很有意义，给了他们所需要的大部分信息，特别是关于新冠病人管理和如何阻止新冠疫情的传播等方面，感谢中国维和医疗分队长期以来对他们的健康所作出的努力和贡献。

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