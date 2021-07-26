新华社巴黎7月26日电（记者唐霁）法国总统马克龙26日通过社交媒体宣布，法国已接种第一剂新冠疫苗的人数超过4000万，占法国总人口的60%。

马克龙当天发文说，法国最近15天内有400万人完成第一剂新冠疫苗接种，这使得法国新冠疫苗首剂接种突破4000万人大关。他鼓励法国人继续接种新冠疫苗。

据法国媒体报道，法国的新冠疫苗接种进程在7月中旬曾有所放缓，但自法国政府12日宣布在文化、娱乐、餐饮等场所实行“健康通行证”政策以来，法国接种新冠疫苗的登记人数再次开始快速增加。据悉，“健康通行证”包含持有者已接种新冠疫苗或核酸检测结果为阴性等信息。

法国卫生部25日说，由于变异新冠病毒德尔塔毒株在法国蔓延，法国正经历第四波疫情。目前，法国本土大区的新冠发病率均高于警戒临界值，疫情最严重的是东南部地区。其中，科西嘉岛大区的发病率最高，其次是普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区和奥克西塔尼大区。

据法国公共卫生部门25日公布的数据，法国较前一日新增确诊病例16167例，累计确诊5993937例；新增死亡病例6例，累计死亡111644例。

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