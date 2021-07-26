人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>国际

马克龙：法国60%人口已接种第一剂新冠疫苗

2021年07月26日21:22 | 来源：新华社
小字号

新华社巴黎7月26日电（记者唐霁）法国总统马克龙26日通过社交媒体宣布，法国已接种第一剂新冠疫苗的人数超过4000万，占法国总人口的60%。

马克龙当天发文说，法国最近15天内有400万人完成第一剂新冠疫苗接种，这使得法国新冠疫苗首剂接种突破4000万人大关。他鼓励法国人继续接种新冠疫苗。

据法国媒体报道，法国的新冠疫苗接种进程在7月中旬曾有所放缓，但自法国政府12日宣布在文化、娱乐、餐饮等场所实行“健康通行证”政策以来，法国接种新冠疫苗的登记人数再次开始快速增加。据悉，“健康通行证”包含持有者已接种新冠疫苗或核酸检测结果为阴性等信息。

法国卫生部25日说，由于变异新冠病毒德尔塔毒株在法国蔓延，法国正经历第四波疫情。目前，法国本土大区的新冠发病率均高于警戒临界值，疫情最严重的是东南部地区。其中，科西嘉岛大区的发病率最高，其次是普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸大区和奥克西塔尼大区。

据法国公共卫生部门25日公布的数据，法国较前一日新增确诊病例16167例，累计确诊5993937例；新增死亡病例6例，累计死亡111644例。

(责编：高歌、杨牧)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部