新华社北京7月26日电 最近美国政府再次挑起关于新冠病毒起源的争论，并质疑世界卫生组织今年3月底发布的中国-世卫组织新冠病毒溯源联合研究报告（下称联合研究报告）的结论。对此，多国政要、专家及媒体表示，新冠病毒溯源必须以科学为依据，反对将新冠病毒溯源政治化。

南非执政联盟成员之一的南非共产党（下称南非共）22日在其官网发表声明，谴责美国将新冠病毒溯源问题政治化。声明说，病毒溯源是一个科学问题，国际社会应本着科学、客观、公正、严谨的精神对待病毒溯源问题，推动全球抗疫合作。

“南非共谴责将科学研究政治化的企图，包括以地理位置对病毒命名，或者因涉及某些国家而对科学研究进行攻击等，”声明说，“在疫情时代，全球范围内的科学合作对于人类社会的进步和保护至关重要。对病毒溯源进行科学研究是防止病毒传播的关键手段。”

意大利和荷兰的两个实验室不久前对少量在新冠疫情暴发前采集的血液样本进行重新检测，发现了通常在新冠病毒感染者体内出现的抗体，存在这些抗体的样本最早采集于2019年10月第一周，这表明被采集样本者很可能在2019年9月已感染新冠病毒。意大利米兰国家肿瘤研究所科学主管乔瓦尼·阿波洛内认为，这个结果说明，在意大利新冠病毒“很有可能”早在公认的时间点之前，就已经在“一定限度内”传播了。

新西兰梅西大学传染病生态学家戴维·海曼日前表示，到目前为止，所谓“实验室泄漏”的说法并没有直接证据支撑。相反，大量已知数据证明新冠病毒传播更接近一个“自然事件”。海曼说，科学研究需要直接证据和数据积累，而非主观臆测。他对“实验室泄漏”这样一个缺乏论据的说法在部分西方媒体甚嚣尘上感到不解。

英国“伯克郡和萨里郡病理学服务机构”的病毒学家斯蒂芬·温切斯特日前在接受新华社记者采访时表示，新冠病毒“极有可能”来自大自然。《卫报》澳大利亚版日前刊文说，澳大利亚科研人员7月公布的一项对现有证据的复查表明，关于新冠病毒来源最可能的解释仍是源自动物。

墨西哥传染病学专家赫拉尔多·佩雷斯认为，美国当前再提新冠病毒溯源问题，更多是出于自身利益考虑。他说，美国“尝试寻找一个谴责对象是毫无意义的行为。现在要找的是解决方案，而不是找一个国家为一切负责”。

“马尔代夫新闻网”资深编辑哈姆丹·沙基尔23日在该媒体发表题为《新冠疫情：种族主义、推卸责任和大流行政治化》的文章，指出西方将新冠病毒溯源问题政治化，是试图歪曲事实，将责任推给中国。他认为，新冠病毒溯源研究并非易事。科学家们花费数十年时间在全球研究艾滋病病毒、埃博拉病毒等病原体的源头，至今莫衷一是。这些情况说明追踪病毒起源是一项科学工作，将新冠病毒溯源问题政治化无疑会干扰和阻碍今后抗击此类大流行所需的科学努力。（参与记者：卢怀谦、郭磊、荆晶、朱雨博、张家伟、金晶、唐璐、叶心可）

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