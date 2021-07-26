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中国企业积极加筑疫情海外防线

2021年07月26日18:59 | 来源：人民网-国际频道
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人民网曼谷7月26日电 （记者孙广勇）今年以来，东南亚地区国家因人口众多、医疗物资匮乏，疫情难以得到有效控制。中石油管道设计院将海外中外籍员工的安全放在第一位，坚持“以人为本”，关心海外人员身心健康。面对严峻时刻，东南亚设计咨询中心积极开展疫情全面防控，加强信息收集，动态升级管控措施，为生产经营保驾护航。

今年5月，“春苗行动”在泰国和印尼相继落地。东南亚设计咨询中心多名驻现场中方员工在国内完成疫苗接种后，已连续在海外工作超过6个月，部分人员达到11个月，体内疫苗抗体指标下降。通过咨询疫情防控专家，明确了补打“加强针”的方案。通过多次预约，成功申请到“春苗行动”接种疫苗机会。7月8日，驻泰国的6名中方员工补接第三针科兴疫苗；7月18日，3名驻印尼中方员工参与印尼“春苗行动”完成疫苗接种。

东南亚多个国家新冠疫苗并不充裕，属地员工接种疫苗非常困难。东南亚设计咨询中心接种疫苗的外籍员工不到总人数的30%。通过多方努力协调，7月21日为12名泰籍员工及1名马来西亚籍员工接种中国国药疫苗。同时，中心仍在积极协助剩余外籍员工申请面对中资企业属地员工的疫苗接种活动，将陆续完成全员疫苗接种。

疫情防控不仅要从疫苗入手，还要从日常的每一个细节着手，真正提高防疫意识，养成良好的防护习惯。东南亚设计咨询中心为每一名员工准备了防疫包，包括酒精免洗洗手液、酒精喷雾、酒精杀毒湿纸巾、医用防护口罩等必要的防疫物资，同时加强防疫政策宣贯，让员工从意识到习惯上充分做好防护，降低感染风险。

“以人为本”、落到实处的海外防疫措施减小了疫情带来的恐慌，使得东南亚设计咨询中心中外员工感受到了人文关怀，能够更加安心地坚守岗位，筑起坚固的疫情海外防线。                                                                         

(责编：高歌、常红)

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