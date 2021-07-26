新华社河内7月26日电（记者黄硕 蒋声雄）据越南卫生部26日发布的消息，截至当地时间26日6时，该国过去11小时新增新冠确诊病例2708例，累计确诊达101173例，累计死亡524例。

越南于今年4月底出现新一轮新冠疫情，目前仍在蔓延。越南卫生部公布的数据显示，24日越南新增新冠确诊病例超过9000例，连续第三天刷新疫情暴发以来该国单日新增病例数最高纪录。

位于南部的胡志明市目前疫情最为严重，该市累计新冠确诊病例超过6万例，其中绝大部分为本轮疫情的新增病例。胡志明市人民委员会主席阮成峰25日晚宣布，该市从26日起实施宵禁，每天18时至次日6时禁止市民外出。在宵禁时段，除抗疫和紧急医疗服务外，暂停一切活动。

此外，同奈省、平阳省、金瓯省、芹苴市等多个越南南部省市以及首都河内也开始按防疫规定实施保持社交距离措施。

据越南卫生部数据，截至当地时间26日6时，越南全国累计接种461万余剂新冠疫苗，超过422万人接种至少一剂疫苗。越南正加快推进新冠疫苗接种，目前已批准紧急使用中国国药疫苗和俄罗斯、英国、美国药企生产的总共6种新冠疫苗。

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