新华社哈瓦那7月25日电 （记者朱婉君）古巴政府日前公布证据，揭批美国政府资助反古势力在古巴煽动骚乱，意在干涉古巴内政，颠覆古巴政权。美国政府随后以所谓古巴政府“镇压”示威民众为由制裁古巴军方官员和实体。

分析人士认为，美国对古巴长期实施单方面封锁，近来又打着“保护人权”旗号启动新一轮对古制裁，其霸凌行径凸显霸权主义本质，对古巴经济造成了严重伤害，也损害了地区和平与稳定。

霸道干涉意在颠覆政权

古巴一些地区日前发生反政府示威活动。古巴政府公布的相关证据显示，从6月中旬起，美国境内一些反古势力在美国政府资助下，通过社交网络蓄意散播“新冠疫情下古巴医疗体系崩溃”的谎言，并以此为借口煽动对古巴发动军事干预。古巴政府指责美国政府直接插手此事，企图破坏古社会稳定。

美国政府本月22日以所谓《全球马格尼茨基人权问责法》为依据，宣布制裁古巴革命武装力量部部长阿尔瓦罗·洛佩斯·米耶拉和古巴内政部下属部队，理由是古巴政府在此次反政府示威活动中“镇压”民众。

古巴外长罗德里格斯强调，古巴政府依法控制示威活动中的暴力行为，不存在镇压民众的情况。他谴责美国政府操纵舆论，企图干涉古巴内政。他还指出，仅2020年，美国警察在本国境内的暴力镇压行为就造成1021人死亡，美国应当审视自己的人权问题。

美国政府从不掩饰资助反古势力以颠覆古巴政权的目的。据古巴媒体统计，过去20年，美国政府为颠覆古巴政权累计拨款近2.5亿美元，相关计划主要由美国国际开发署、国家民主基金会等机构执行。

古巴哈瓦那大学历史学家弗朗西斯卡·洛佩斯·西韦拉说，近年来，美国政府经常以“人权”“自由”为幌子向他国施压，煽动冲突，目的是促使与其有利益矛盾的国家发生政权更迭，维护美国自身的霸权地位。

霸凌封锁破坏古巴经济

古巴当前经济形势较为严峻，一些示威者要求政府解决电力、药品和食品短缺等问题。对此，古巴政府指出，美国对古巴长达近60年的封锁是造成古巴经济困境的根本原因。

1959年古巴革命胜利后，美国政府对古巴采取敌视政策。1961年，美古断交。次年，美国对古巴实施经济、金融封锁和贸易禁运。2015年，两国关系一度缓和，但美国并未全面解除对古封锁。2017年特朗普政府上台后，美国再次收紧对古政策，古美关系严重倒退。2019年起，美国政府采取“极限施压”政策，不断加码对古制裁。

据古巴政府统计，仅在美国前总统特朗普执政的4年内，美国政府对古实施的单方面制裁措施就超过240项，其中超过50项是在新冠疫情肆虐的背景下实施的，对古巴社会经济活动带来了严重损害。据古方统计，自1962年以来，美国的封锁已导致古巴累计损失超过1400亿美元。“美国的封锁影响了我们生活的方方面面，疫情之后更使我们难上加难。”一些受访古巴民众告诉记者。

古巴经济学专家里卡多·托雷斯指出，对别国实施经济制裁是美国在国际上推行强权政治的惯用手段。美国政府谎称“对古制裁仅针对政府，不针对民众”，而实际上长期封锁对古巴经济和人民生活造成了严重危害。美国政府还将新冠疫情视为加速对古施压的“契机”，企图借此机会切断古巴旅游业、侨汇等主要外汇来源，摧毁古巴经济，削弱政府权威，制造社会动荡，颠覆古巴政权。

霸权主义遭到各国反对

今年6月，联合国大会连续第29次以压倒性多数通过“必须终止美国对古巴的经济、商业和金融封锁”决议，传递了国际社会反对美国霸权主义的呼声。

本月24日，在墨西哥首都墨西哥城，墨总统洛佩斯在拉美和加勒比国家共同体外长会召开前发表讲话说，美国在拉丁美洲独立战争后，从未停止对拉美独立国家“公开或秘密形式的干涉”。而古巴60多年来毫不退缩地抵抗美国压迫，是保护国家主权的典范。

古巴民众也纷纷举行活动，反对美国霸权主义。在古巴多地日前举行的保卫革命大规模集会活动中，当地民众挥动古巴国旗，举着“不要封锁”“我们不会交出主权”等标语牌，高呼“古巴革命万岁”等口号，表明革命立场。

分析人士认为，美国坚持奉行霸权主义和强权政治，对古巴进行围堵封锁，煽动骚乱，不仅违反国际法和联合国宪章，破坏了古巴经济，伤害了古巴人民的利益，也损害了地区和平与稳定，必然会遭到国际社会普遍反对。

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