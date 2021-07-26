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2021文化中国·水立方杯中文歌曲大赛法国赛区决赛举行

2021年07月26日16:18 | 来源：人民网-国际频道
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人民网巴黎7月26日电 （记者刘玲玲） 经过7月24日、25日两天的激烈角逐，以“在一起，再出发”为主题的2021文化中国·水立方杯中文歌曲大赛法国赛区决赛落下帷幕。

受2021年“文化中国·水立方杯”中文歌曲大赛组委会委托，本次比赛法国赛区由法国华侨华人会、欧洲时报文化传媒集团、巴黎中国文化中心联合承办，中国驻法国大使馆给予支持。夺得青少组冠亚军的翁雅诗和杨丹妮，成人组冠亚军的刘倩瑜和华佳琳将代表法国赛区参加全球复赛。

为了体现以赛为媒，以音乐为支点搭建多元化交流平台，促进人文交流和民心相通的目的，2021年的法国赛区组别设置从去年的3个扩增至5个组别：除了将选拔出代表法国参加复赛的规定的青少组和成人组外，在去年增加少儿组的基础上，又增加了留学生组和外籍友人组，希望通过传唱中文歌曲传播中国文化，让更多外籍友人在感受音乐之美的同时，也感受歌词中汉语的魅力，增进中法文化的交融，共同谱写友谊之歌。比赛从6月10日启动，在此期间，法国赛区共有122位选手报名参加比赛，组委会收到了总计113件参赛作品。

巴黎中国文化中心主任佘明远，法国华侨华人会第一副主席郑金标、副主席程学柱，欧洲时报社副总编刘建出席决赛并鼓励选手们展现新时代侨胞热爱和平、乐观自信、开放包容的精神风貌，用歌声激发起广大侨胞对美好未来的期待，特别是让大家对取得抗疫最终胜利充满信心。

(责编：高歌、常红)

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