新华社耶路撒冷7月25日电（记者吕迎旭 尚昊）以色列军方25日说，以战机当天深夜空袭加沙地带巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）军事目标。巴方人士说，空袭没有造成人员伤亡。

以色列军方25日在一份声明中说，以战机空袭了哈马斯的一处军事设施。此次空袭旨在报复当天加沙地带向以色列放飞带有燃烧装置的气球。声明说，以方将强力回击加沙地带“继续进行恐怖活动的企图”。

另据巴勒斯坦消息人士说，以战机25日夜空袭哈马斯下属武装组织卡桑旅的军事基地和多处农田。空袭没有造成人员伤亡。

以色列消防部门25日说，当天加沙地带放飞的“燃烧气球”在以南部引发三处火灾。作为报复，以色列当天宣布，将加沙地带的捕鱼区从12海里缩小为6海里。

根据巴以双方上世纪90年代签订的《奥斯陆协议》，加沙地带渔民可以在距海岸线20海里的海域内捕鱼，但以方时常以安全原因关闭或缩减加沙地带捕鱼区。

今年5月10日起，以色列与加沙地带武装组织爆发严重冲突，持续11天的冲突导致数千名平民伤亡，引发国际社会严重关切。5月21日，在埃及的斡旋下，双方达成停火。之后，加沙地带不时向以南部放飞“燃烧气球”，以色列则以空袭进行报复。

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