人民网莫斯科7月25日电 （记者隋鑫）为期6天的第15届莫斯科国际航空航天展览会25日在俄罗斯莫斯科郊区的茹科夫斯基市闭幕。俄罗斯总统普京在出席航展时表示，俄罗斯愿与所有国家在航空航天领域进行合作。

此次航展吸引了来自56个国家的831家企业通过现场或远程方式参展。作为东道主，俄罗斯展出了近年来航空航天企业的最新产品和科研成果，其中包括：俄罗斯最新研制的第五代单发多用途轻型战斗机“Checkmate”的原型机、俄最新型“猎人”重型攻击无人机、新一代轻型军用运输机伊尔-112V、伊尔-114-300涡桨支线客机以及配备俄制PD-14型发动机的MS-21-310中程客机等。

航展期间，各参展企业共签署了总价约2650亿卢布的订购合同和意向协议，举办了100余场线上和线下活动。俄罗斯国家技术集团总裁切梅佐夫表示，今年莫斯科航展取得的商业成绩超出了预期。

莫斯科国际航空航天展览会是世界规模最大的国际航空航天展会之一，于1993年首次举办，每两年举办一届。

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