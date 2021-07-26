人民网布鲁塞尔7月25日电 （记者郑彬）在中国比利时两国建交50周年之际，海航北京—布鲁塞尔航线也迎来了开通十五周年的重要时刻。在过去的十五年中，作为国内联通欧洲的一条重要交通枢纽，海航北京—布鲁塞尔航线成为中比两国关系和友谊不断深化的见证者。

当地时间24日，在引擎巨大的轰鸣声中，比利时布鲁塞尔国际机场为一架海航空客330客机举行了传统的“过水门”欢迎仪式，为航线开通十五周年送上祝福。据了解，自2006年7月开通以来，该航线已累计安全运行3100余班，往返运送旅客人数超过100万人次。海航布鲁塞尔办事处总经理韩志对记者表示，海航北京—布鲁塞尔航线的开通，在中国与素有“欧洲心脏”之称的布鲁塞尔之间架设起一座友谊的“空中桥梁”，伴随并见证了中比两国在经济、旅游、教育、文化等多个领域的合作与发展，为两国双边交流做出了应有的贡献。目前，该航线是海航洲际航线中运营时间最长的一条，其战略意义和成功价值不言而喻。

布鲁塞尔国际机场为海航航班举行“过水门”仪式。图片来源：新华社

2020年初以来，海航北京—布鲁塞尔航线面对新冠肺炎疫情肆虐的风险与挑战，立足安全运行，做好各个环节疫情防控工作，为比利时往返中国的各国乘客以及在比利时过境停留旅客们的健康和顺利出行提供了安全保障。凭借优异的防疫表现，海航北京—布鲁塞尔航线成为中欧之间第一条获得民航局防疫奖励准许加班的航线，并至今保持着每周两班且零熔断的运行记录。

作为一名旅比超过十年的当地华人，章瀛近期乘坐该条航线的航班回国，在采访过程中她对记者表示，“在疫情如此严重的时期，仍然可以顺利回到祖国和家人身边，我真的感觉非常幸运。为了确保航班的顺利运营和旅客的安全，海航的工作人员承担着巨大风险，他们的努力令我非常感动。当坐在回国的飞机上时，我有一种很强的幸福感。”

布鲁塞尔国际机场首席商务运营官皮特·德蒙特对记者表示，在过去的十五年中，布鲁塞尔国际机场与海航保持了良好的合作关系，特别是在疫情期间，在双方的共同努力下，保障了整条航线运营的顺畅和安全，这对于确保中比以及中欧之间的合作与交往意义重大。期待未来双方的合作能够创造新的里程碑。

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