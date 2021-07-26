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印度西部暴雨灾害已致百余人死亡

2021年07月26日09:02 | 来源：新华网
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　　印度西部马哈拉施特拉邦政府官员24日说，暴雨引发的灾害已导致这个邦至少138人死亡，另有许多人下落不明。

　　【灾害遇难者众】

　　连日暴雨在马哈拉施特拉邦引发山体滑坡、泥石流和洪水灾害。地方政府下令多处水库开闸泄洪，一些河流已经或快要决堤。邦政府说，灾区将近9万人已经转移。

　　印度全国救灾应急部队派出多支搜救队赴灾区，印度国防部派出数支海军救灾队。总理纳伦德拉·莫迪在社交媒体推特上说，中央政府密切关注马哈拉施特拉邦灾情，正向灾区提供帮助。

　　马哈拉施特拉邦沿海的赖戈德地区受灾最严重，已有至少38人因山体滑坡丧生，80多人下落不明。邦政府一名高级别官员说，赖戈德山区的塔利耶村大多数房屋遭泥石流淹埋，大约40人被困超过36小时，救出他们的可能性渺茫。

　　塔利耶村距马哈拉施特拉邦首府孟买大约180公里。村民说，山体滑坡22日晚间发生，泥石流顷刻间淹埋房屋。应急人员搜寻幸存者，却只找到遇难者遗体。

　　与马哈拉施特拉邦南部接壤的卡纳塔克邦和果阿邦同样受灾。卡纳塔克邦政府官员说，暴雨造成这个邦3人死亡，大约9000人转移。

　　连接孟买与卡纳塔克邦首府班加罗尔的公路上，数以千计的货车因道路被水淹没已滞留超过24小时。连接孟买与果阿邦的主要公路则被山体滑坡阻断。诸多道路受阻导致救援工作更难推进。

　　【降雨创下纪录】

　　果阿邦卫生部长说，果阿邦遭遇50年来最强降雨，1000多座房屋被洪水冲毁，灾区民众“几乎失去了一切”。

　　马哈拉施特拉邦政府官员说，降雨已有所缓解，但因23日海水涨潮，当地水位仍在上升。而印度气象部门说，马哈拉施特拉邦部分沿海地区今后三天仍会有暴雨。

　　印度每年6月至9月为季风雨季，经常发生山体滑坡、泥石流和洪水灾害，造成民众生命和财产损失。

　　马哈拉施特拉邦今年7月以来降雨量已创40年来同月降雨量之最，已经比7月通常降雨量多出45%。

　　印度环境经济学家德文德拉·夏尔马在推特上说，马哈拉施特拉邦所遭灾害向人们发出强烈警告：印度西海岸山脉生态脆弱，经不起更多人为破坏。

　　一些专家认为，全球气候变暖正导致更强降雨。印度热带气象学研究所气候科学家罗克西·科尔说，由于阿拉伯海变暖导致短时间内出现更多气旋和更强降水，印度西海岸近年来暴雨的频率和强度增加，眼下洪灾“前所未有但并不意外”，“每年我们都需要在西海岸做好准备”。（吴宝澍）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、崔越)

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