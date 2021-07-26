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塔俄防长讨论联合应对阿富汗冲突外溢风险

2021年07月26日09:01 | 来源：新华网
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　　鉴于邻国阿富汗国内安全形势恶化，塔吉克斯坦国防部长舍拉利·米尔佐24日与俄罗斯国防部长谢尔盖·绍伊古通电话，讨论联合采取措施，应对塔吉克斯坦与阿富汗边境的安全威胁。

　　塔斯社援引俄罗斯国防部消息报道，双方讨论了“塔吉克斯坦和阿富汗边境地区局势”以及应对威胁的“联合举措”。俄方23日承诺，将帮助塔方在边境新建一处前哨站。

　　塔吉克斯坦南部与阿富汗接壤。本月早些时候，数百名阿富汗政府军士兵与塔利班交火期间越境进入塔吉克斯坦躲避，随后由阿富汗政府接回。塔吉克斯坦22日举行该国最大规模军事演习，总统埃莫马利·拉赫蒙要求官兵警惕阿富汗局势，“确保最高级别战备状态，以防范潜在威胁、守好国界”。

　　俄罗斯在塔吉克斯坦设有军事基地。路透社报道，俄方已经开始向这处基地交付新硬件，以强化基地实力。俄罗斯、塔吉克斯坦和阿富汗另一邻国乌兹别克斯坦定于8月举行联合军演，地点靠近阿富汗边界。

　　美国和北大西洋公约组织军队5月1日开始从阿富汗撤军以来，塔利班加大攻势，与阿富汗政府军激战，阿富汗国内安全形势急剧恶化。不少分析师认为，美国及其盟国为从战争泥潭脱身，以不负责任的方式从阿富汗撤军，给阿富汗留下巨大“安全黑洞”。（刘秀玲）【新华社微特稿】

(责编：燕勐、崔越)

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