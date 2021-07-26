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美国佛州塌楼遗体搜寻结束 遇难者增至97人

2021年07月26日09:00 | 来源：新华网
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　　美国佛罗里达州一栋住宅楼局部坍塌已有一个月，迈阿密-戴德县消防救援部门23日宣布结束对遇难者遗体的搜寻行动。事故迄今确认至少97人遇难。

　　迈阿密-戴德县县长丹妮拉·莱雯·卡瓦24日在社交媒体推特上说，这场事故“可能是我们社区历史上最大的悲剧”。卡瓦本周说，有关部门已经确认97具遗体，可能还有一名遇难者，但遗体尚未确认。

　　按美联社的说法，部分遇难者来自巴拉圭、阿根廷、委内瑞拉和乌拉圭等国。

　　美联社报道，迈阿密-戴德县消防救援队派出的搜寻人员23日乘车驶离塌楼现场。

　　这栋12层住宅楼6月24日局部坍塌，除最初几小时外，救援人员没有找到幸存者。事故发生约两周后，搜救幸存者行动结束，发掘遇难者遗体工作继续。

　　大楼残余楼体经爆破眼下现场几乎被夷为平地，瓦砾被运至迈阿密一处仓库。搜寻人员撤离后，警方将继续在废墟中搜寻遗骸和个人物品，相关身份确认工作也将继续。

　　调查人员尚未确定这栋楼龄40年的建筑物为何坍塌。一份2018年结构勘查报告显示，这栋住宅楼有“严重结构性损坏”。政府部门已就塌楼事件发起大陪审团调查，以决定是否起诉有关责任人。美联社先前报道，大楼住户已就坍塌事件提出多起诉讼。

　　就如何处置坍塌住宅楼房产，负责坍塌事故相关诉讼案的法官希望以市场价格出售，预计可带来至少1亿美元收入。一些业主希望重建，还有人建议建一座纪念馆来悼念遇难者。

　　这起坍塌事故促使佛州及其他地区对“高龄”住宅楼展开检查。事故发生几周内，迈阿密市中心一座建于1928年的28层法院大楼和两座公寓楼因发现结构问题关闭，直至维修结束。（刘曦）（新华社专特稿）

(责编：燕勐、崔越)

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