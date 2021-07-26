新华社加德满都7月25日电（记者易爱军 周盛平）尼泊尔首都加德满都所在的加德满都谷地三县25日宣布，将抗击新冠疫情采取的封禁措施再延长10天。

加德满都谷地的加德满都县、勒利德布尔县和巴克塔普尔县25日宣布，将当天到期的封禁措施再延长10天至8月4日。根据三县发布的新规，学校、电影院、游泳池等场所仍不开放，继续禁止组织大型会议、集会以及文化和宗教活动。自7月26日起，学校可组织考试，但单个考场考生不得超过25人；餐馆可提供外卖服务至每日19时。

加德满都县县长帕拉久利在接受新华社记者采访时说，三县在延长封禁措施的同时维持对某些活动的禁令，但政府不会让经济活动一直处于暂停状态，因为不少人的生计受到威胁。

尼泊尔卫生和人口部日前警告说，鉴于放松管制措施后感染率增加，尼泊尔发生第三波新冠疫情的可能性在增加。

尼泊尔4月初暴发第二波新冠疫情，加德满都谷地等一些地区自4月29日开始实施封禁措施，此后封禁措施一再延长。据尼泊尔卫生和人口部7月25日发布的数据，过去24小时该国新增新冠确诊病例1539例，累计确诊680556例；新增死亡病例18例，累计死亡9713例。

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