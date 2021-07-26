新华社约翰内斯堡7月25日电（记者荆晶）南非总统拉马福萨25日宣布，由于该国第三波新冠疫情高峰期已过，政府决定将“封城”等级从当前的第四级下调至第三级。

拉马福萨当晚发表全国电视讲话说，最新数据表明，南非已“基本度过”第三波新冠疫情高峰期。在过去一周，该国日均新增确诊病例1.2万例，较前一周下降20%。疫情最严重的豪滕省单日新增确诊病例数正在稳步下降。

在第三级“封城”状态下，南非政府允许餐厅和零售商在规定时间段售酒；允许民众在限制人数的前提下举行集会；解除进出疫情中心豪滕省的禁令；学校将从26日起复课。

拉马福萨说，南非已有超过10%的人口接种至少一剂新冠疫苗。疫苗接种速度也由一个月前的每个工作日接种10万剂提升到24万剂。政府计划从9月1日起允许18岁至34岁成年人接种疫苗，这意味着该国所有年龄段的成年人都将可以接种疫苗。

为应对第三波新冠疫情，南非政府自5月底开始将“封城”等级从最低的第一级逐级上调至仅次于最高级的第四级，7月11日将第四级“封城”措施延长两周至7月25日。

南非国家传染病研究所25日公布的数据显示，过去24小时该国新增新冠确诊病例9718例，累计确诊2377823例；新增死亡病例287例，累计死亡69775例。

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